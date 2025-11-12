En la COP30 estallan enfrentamientos entre manifestantes indígenas y seguridad

Video

Al margen de una manifestación, varias decenas de personas se enfrentaron a agentes de seguridad en la COP30 en Belém el martes mientras intentaban ingresar al lugar, un incidente poco común en una conferencia sobre el clima de la ONU. El punto en imágenes.





El martes 11 de noviembre, varias decenas de manifestantes indígenas forzaron la entrada al lugar de la COP30 en Belém y fueron rechazados por agentes de seguridad, un incidente poco común en una conferencia sobre el clima de la ONU. Querían acercar lo más posible sus demandas sobre el clima y la salud a la COP, argumentando que “La COP continúa y luego terminará, pero la destrucción continúa. » Imágenes para ver en nuestro vídeo en la parte superior del artículo.





Aunque la calma volvió rápidamente, un policía fue evacuado en silla de ruedas. Estos enfrentamientos y el descontento de los manifestantes contrastan con el deseo de Brasil de realizar esta conferencia. “la mejor COP en términos de participación indígena”en palabras de la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, en una entrevista con la AFP la semana pasada.





María Clara, manifestante de la asociación Rede sustentabilidade Bahia, explicó a la AFP que los manifestantes habían participado anteriormente en una marcha y querían crear conciencia sobre la situación. “pueblos indígenas”. “Estas voces son ignoradas”dijo.









Los organizadores de la manifestación en cuestión, la Marcha por la Salud y el Clima, se han distanciado de este incidente.





La “zona azul” atrincherada tras el incidente





“La marcha, que finalizó frente a la sede de la COP30, fue una expresión legítima, pacífica y organizada de movilización popular, construida a través del diálogo, la responsabilidad y el compromiso colectivo”dijeron en un comunicado de prensa.





Por su parte, el portavoz de ONU Clima indicó que “Personal de seguridad brasileño y de Naciones Unidas tomó medidas de protección para asegurar el sitio, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos”. Anunció una investigación por parte de las Naciones Unidas y las autoridades brasileñas. “El sitio es totalmente seguro y las negociaciones de la COP continúan”concluyó.









Tras el incidente, los agentes de seguridad bloquearon las entradas al “zona azul”el corazón de la conferencia sobre el clima bajo control de la ONU, con mesas y muebles; y los agentes de policía de la ONU pidieron a las personas que aún estaban presentes en la COP por la noche que evacuaran el enorme lugar, formado por tiendas gigantes con aire acondicionado.