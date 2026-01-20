Presupuesto: Sébastien Lecornu opta por utilizar el artículo 49.3 de la Constitución con “arrepentimiento” y “un poco de amargura”

Publicado el 19 de enero de 2026 a las 16:06,

actualizado el 19 de enero de 2026 a las 9:09 p.m. Lectura: 4 min.







Ante el estancamiento del presupuesto de 2026 en la Asamblea Nacional, el Primer Ministro Sébastien Lecornu decidió recurrir al artículo 49, apartado 3 de la Constitución, para aprobar sin votación el proyecto de presupuesto estatal para 2026, supimos este lunes 19 de enero de fuentes parlamentarias y del ejecutivo.





En total, deberían ser necesarios tres 49,3 para lograr la aprobación definitiva del presupuesto estatal para 2026. El Primer Ministro vuelve así a su promesa hecha el pasado mes de octubre de no utilizar esta herramienta constitucional. “Hemos decidido, debo decirlo personalmente con cierto pesar y un poco de amargura, responsabilizar al Gobierno. Lo que haré mañana con la parte de ingresos del proyecto de ley de finanzas »aclaró durante el informe a la prensa del Consejo de Ministros. También dijo que el déficit público sería ” atentamente “ al 5% del PIB, como había prometido.





El hecho es que su método fracasó. “Hay que ser humildes. Es un semiéxito, semifracaso. Funcionó en la Seguridad Social, nadie lo creyó”pero en el presupuesto estatal “Todo el mundo llega también a la conclusión de que nos dirigimos hacia un callejón sin salida”explicó. “Vamos a dejar de montar un espectáculo delante del mundo entero”añadió, refiriéndose a los interminables debates parlamentarios sobre el presupuesto.









Sin embargo, defendió el compromiso presupuestario que está ultimando: “Tenemos ahora y en las próximas horas un texto que me parece sólido y serio, que no da ningún lugar privilegiado a la locura fiscal como algunos quieren decir, y que al mismo tiempo estructura los ingresos del Estado”explicó, tratando de responder a las reservas de la derecha y de las tropas del bloque central sobre los esfuerzos solicitados, en particular, a las empresas. “Asumo este texto de compromiso porque ya nadie quiere respaldarlo completamente”añadió.





“Ahorros adicionales” en operadores estatales





Por su parte, Emmanuel Macron estimó en el Consejo de Ministros que la copia del presupuesto de ” compromiso ” garantizado el “estabilidad” y permitido “en la tierra de seguir adelante”informó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.





La Ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, anunció “ahorros adicionales” sobre agencias y operadores estatales. “En las próximas horas se solicitarán una serie de ahorros adicionales” a ciertos operadores y agencias estatales, indicó. Estos ahorros, que no ha cuantificado, se destinarán en particular “superávit” flujo de caja de determinadas estructuras, y debería permitir cumplir el objetivo del Gobierno de alcanzar un déficit público del 5% del producto interior bruto (PIB), añadió.









También anunció que el presupuesto pondrá fin a una exención que permitía a los contribuyentes evadir impuestos almacenando “bienes muebles” entre los activos de una empresa familiar. “Estamos eliminando todos los bienes personales, todos los bienes suntuarios, de los pactos de Dutreil”explicó. Esta ley de 2003 reduce los impuestos durante la transferencia de la empresa familiar, para ayudarla.





“Con el tiempo, en estas transmisiones empresariales también se colaron las transmisiones de bienes muebles. De casas de vacaciones, de dos cosas que son del gerente, no para su empresa, sino para él mismo”lamentó el ministro. “En el marco de los pactos de Dutreil, sólo elementos de la empresa ya no pueden transferirse: sus inversiones, su flujo de caja, sus activos productivos”continuó. “Cuando generalmente transmitimos un pacto Dutreil, transmitimos una sociedad holding. Y por lo tanto, el impuesto de participación, por lo tanto, por coherencia, diremos que si no podemos transmitir elementos personales, no pueden estar en la sociedad holding. »





Mociones de censura de LFI y RN





Como era de esperar, el Primer Ministro será objeto de varias mociones de censura por parte de la oposición. La líder de los diputados rebeldes Mathilde Panot ya ha prometido una: “Sébastien Lecornu impone pues el 49,3 para aprobar con fuerza su desafortunado presupuesto. El colmo del ridículo para los socialistas que se jactaban del abandono de este 49,3. Contra este presupuesto y por la dignidad del Parlamento, presentaremos una moción de censura contra el gobierno”escribió en X.









“A la vista de los anuncios irresponsables de comprar el PS desafiando el interés nacional, anuncios que se traducirán en más impuestos y más deuda, el grupo RN obviamente presentará una moción de censura”anunció Marine Le Pen en la misma red social.









Interrogada sobre LCI, la secretaria nacional de los Ecologistas, Marine Tondelier, aseguró que los diputados de su partido no habían “No hay razón para no censurar (al) gobierno, porque este presupuesto es malo para los franceses”. “Otra prueba de que las promesas de los macronistas sólo vinculan a quienes las creen”bromeó sobre 49,3.





Esta posible caída del Gobierno podría evitarse gracias a un acuerdo con los socialistas, que parecen inclinados a evitar la censura del Primer Ministro. “Creo que se dan las condiciones” para evitar la censura del PS, afirmó este lunes por la noche el jefe de los diputados, Boris Vallaud, en BFM-TV. El 16 de enero, Lecornu anunció varias concesiones como el aumento del bono de actividad, la generalización de la comida universitaria a 1 euro o el compromiso de“Sin aumento de impuestos a los hogares”.





Concesiones hechas al PS que irritan a los parlamentarios del campo gubernamental. “Cuando se quita algo a las empresas francesas, eso pesa sobre los franceses”lamentó en “Opinión” Marc Fesneau, jefe de los diputados del MoDem. “Probablemente deberíamos haber dicho a los socialistas, en algún momento, ‘ya basta'”lamentó el diputado, cuestionando insistentemente la credibilidad del objetivo de déficit del 5%. “Es evidente, es un presupuesto muy imperfecto”estimó Laurent Wauquiez, jefe de los diputados de LR, que no debería votar a favor de la censura.