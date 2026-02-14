Endurecimiento de la política migratoria de la UE: el Parlamento Europeo adopta definitivamente dos textos clave

Publicado el 10 de febrero de 2026 a las 16:10 horas,

actualizado el 10 de febrero de 2026 a las 4:41 p.m. Lectura: 1 min.







Apretando el tornillo de la inmigración en la UE. El Parlamento Europeo adoptó definitivamente este martes 10 de febrero dos textos clave para endurecer la política migratoria del continente. Y esto gracias a una alianza de la derecha y la extrema derecha.









Estos dos textos permitirán, en particular, a los Estados miembros de la UE enviar a los solicitantes de asilo de regreso a países de los que no proceden, pero que Europa considera “seguros”.





Esta idea ya está siendo probada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con centros en Albania, pero hasta ahora ha encontrado obstáculos legales. Y había causado duros reveses al gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni.





El texto adoptado el martes podría facilitar la aplicación de este concepto, para gran consternación de las ONG y de la izquierda, preocupadas por el trato que reciben los solicitantes de asilo en estos países.









Es “un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea”lamentó la eurodiputada ambientalista Mélissa Camara, lamentando que la dignidad de los solicitantes de asilo sea “despreciado”. La Comisión Europea rechaza estas críticas y garantiza que los países a los que serán enviados estos inmigrantes deben respetar sobre todo los derechos fundamentales.





Otra medida emblemática contenida en los textos validados en el Parlamento: la creación de una lista de países que la UE considera “seguros”, limitando efectivamente las posibilidades de asilo para sus nacionales.









La idea de esta lista, que incluye a Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez, es acelerar la tramitación de sus solicitudes de asilo y posiblemente acelerar sus repatriaciones.





“Los ciudadanos esperan que cumplamos nuestras promesas en materia de política migratoria, y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy”saludó a la eurodiputada conservadora de derecha Lena Düpont desde el hemiciclo. La caída de las llegadas (alrededor de un 25% menos de entradas irregulares en comparación con el año pasado) no ha aliviado la presión sobre los líderes políticos del Viejo Continente.





El centro de gravedad político de Europa se ha desplazado hacia la derecha, empujando a sus líderes a apretar aún más el freno a la inmigración.