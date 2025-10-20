¿Fin de la vida, regreso? El debate debe “decidirse antes de las elecciones presidenciales”, según el portavoz del Gobierno

Publicado el 19 de octubre de 2025 a las 10:58 horas. Lectura: 1 min.







debates parlamentarios sobre “fin de vida”perturbada por la crisis política, deberá decidirse “antes de las elecciones presidenciales de 2027”declaró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, el sábado 18 de octubre en una entrevista al periódico Parisien.





Se trata de dos propuestas legislativas, desde la criticada decisión del ex primer ministro François Bayrou de dividir el texto inicial. Un primero más consensuado sobre cuidados paliativos, y otro, claramente más sensible, sobre la creación de asistencia a la muerte. Los dos textos fueron adoptados a finales de mayo en la Asamblea Nacional en primera lectura. Pero aún no se ha ratificado la fecha de su examen en el Senado.





“Propondremos al Senado la inclusión de los dos textos, sobre cuidados paliativos y asistencia activa al morir, al final del examen del presupuesto”aseguró Maud Bregeon. “Este debate debe decidirse antes de las elecciones presidenciales de 2027”.









El Senado había previsto inicialmente dos semanas de examen de estos textos a partir del 7 de octubre, pero la caída del gobierno de François Bayrou provocó un primer aplazamiento. Estaba previsto entonces un debate a partir del 20 de octubre, pero esta fecha tampoco pudo celebrarse debido a la dimisión de Sébastien Lecornu, finalmente rebautizado como Primer Ministro unos días después.





“Macron debe anunciar un referéndum”





Aplazamientos que hacen temer la imposibilidad de alcanzar una votación final antes de las próximas elecciones presidenciales. De hecho, serán necesarias dos lecturas en cada cámara antes de su resultado, y el Senado, que se inclina hacia la derecha y ha expresado ciertas reservas, podría querer modificar el texto sobre la muerte asistida.





“Estamos estancados”denunció el sábado en France Inter el diputado del MoDem Olivier Falorni, en el origen de las propuestas de ley sobre el fin de la vida. Según el funcionario electo centrista, “El grupo mayoritario LR (en el Senado, ndr.) está haciendo todo lo posible para que este debate no se lleve a cabo”. Por tanto, es necesario que el Gobierno, que se ha reservado semanas, registre “Estos dos textos importantes están en la agenda del Senado”cualquiera “recurrir al referéndum”.









El 13 de mayo en TF1, el Presidente de la República planteó esta idea en caso de“atascado” del texto al Parlamento. “Hoy le hago un llamamientodeclaró Olivier Falorni en una entrevista con “Libération”. Si el Senado no acepta el funcionamiento normal del transbordador parlamentario, deberá anunciar rápidamente un referéndum. Debemos plantear la cuestión directamente a los franceses para salir del punto muerto. »