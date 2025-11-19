Inmerso en el asunto Epstein, Donald Trump pide una investigación sobre Bill Clinton y rompe con un partidario del movimiento MAGA

Publicado el 15 de noviembre de 2025 a las 11:09 horas. Lectura: 2 min.







Semana delicada para Donald Trump. La publicación el miércoles de correos electrónicos atribuidos al financiero Jeffrey Epstein por los demócratas electos avivó este asunto que el presidente estadounidense creía haber enterrado. Donald Trump “sabía de chicas” agredido sexualmente e incluso “pasé varias horas” con uno de ellos, digamos correos electrónicos del financiero de Nueva York con una libreta de direcciones bien llena. Con su cómplice Ghislaine Maxwell como revendedora, Epstein llevaba a menores a sus residencias, particularmente en Nueva York y Florida, para agredirlas sexualmente con el pretexto de masajes.









Pero el presidente estadounidense aseguró el viernes 14 de noviembre, mientras viajaba a Florida: “No sé nada sobre eso. (De lo contrario) se habría dicho hace mucho tiempo. » “Jeffrey Epstein y yo tuvimos una muy mala relación durante muchos años”añadió.





Donald Trump lanzó inmediatamente su contraataque exigiendo una investigación del Departamento de Justicia y de la policía federal (FBI) sobre la relación entre Jeffrey Epstein y ciertas figuras demócratas, entre ellas Bill Clinton. Esta investigación también se dirige a Larry Summers, ministro de Finanzas de Bill Clinton, al inversor y empresario Reid Hoffman, al banco JPMorgan Chase y a “muchas otras personas e instituciones”. “Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron mucho tiempo con Epstein”aseguró el inquilino de la Casa Blanca sin aportar ninguna prueba.





La ministra de Justicia, Pam Bondi, prometió en X que sus servicios actuarían “Diligente y honestamente para dar respuestas al pueblo estadounidense”.









“Bill Clinton no hizo nada y no sabía nada”





“Estos correos electrónicos prueban que Bill Clinton no hizo ni sabía nada. El resto es sólo ruido, destinado a distraer la atención de las derrotas electorales (republicanas) y de la reacción provocada por la parálisis presupuestaria”.reaccionó Ángel Ureña, portavoz del expresidente. Bill Clinton salió con el financiero neoyorquino en las décadas de 1990 y 2000.









Acusado de haber facilitado las acciones de Jeffrey Epstein al permitirle financiar sus actividades, el banco JPMorgan Chase acordó pagar 290 millones de dólares a las presuntas víctimas, en virtud de un acuerdo anunciado en junio de 2023. “Lamentamos las relaciones que tuvimos con este hombre pero no lo ayudamos a cometer sus atroces acciones”dijo un portavoz de JPMorgan Chase.









En julio pasado, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron que no habían “no se ha descubierto ninguna prueba en la que basar una investigación contra personas que aún no han sido procesadas” en el caso Epstein. Las dos instituciones también habían considerado que no sería “no relevante” hacer público el “expediente Epstein” » en Inglés).





Donald Trump prometió revelaciones demoledoras durante su campaña. Pero una vez de regreso al poder, el ex promotor inmobiliario, que frecuentaba a Jeffrey Epstein cuando eran figuras de la jet set neoyorquina antes de pelearse con él, intentó cerrar el caso, según él “engaño” montado por los demócratas.





¿El expediente Epstein pronto se hará público?





Está previsto que la Cámara de Representantes considere la próxima semana un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar los “archivos Epstein”. La prensa estadounidense espera que muchos republicanos voten a favor.





De hecho, la posición de Donald Trump suscita incomprensión e incluso enfado entre algunos de sus seguidores. El viernes también rompió pública y rotundamente con una figura emblemática de su movimiento MAGA (Make America Great Again), Marjorie Taylor Greene, quien le acusa de falta de transparencia en este escándalo político-judicial.









“Retiro mi apoyo a la funcionaria electa Marjorie Taylor Greene”escribió en su red Truth Social y agregó: “Maggie “la Loca” solo QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE” sobre el representante de Georgia, estado del sureste de Estados Unidos.





Donald Trump “Me ataca con fuerza para dar ejemplo y asustar a otros republicanos antes de la votación de la próxima semana”reaccionó Marjorie Taylor Greene en X. Ella juzgó “increíble lo duro que lucha” para impedir la publicación.



