Siete de cada diez jóvenes desconfían de los políticos… ¡Pero quieren cambiar el mundo!





Inestabilidad gubernamental, mayoría inalcanzable, superación populista… La vida política nacional es suficiente para desconcertar a los observadores más avezados. ¿Qué pueden pensar los jóvenes franceses al respecto? ¿Cómo se forman una opinión? ¿Y cómo ven el compromiso en la vida cívica? La encuesta “Jóvenes en la ciudad” realizada por Viavoice para Macif ofrece un panorama completo de la percepción de las instituciones y los actores políticos por parte de los jóvenes de 12 a 30 años. Aquí están las seis lecciones principales:





1. Una juventud desafiante





La relación de la nueva generación con la política puede calificarse de distante: según la encuesta Viavoice-MACIF, 4 de cada 10 jóvenes se sienten preocupados. La política se considera complicada y decepcionante, a menudo asociada con la desconfianza hacia los funcionarios, a quienes se juzga con mucha dureza. Así, 7 de cada 10 jóvenes (70%) los perciben como “egoístas, mentirosos, ladrones, incapaces”. A la pregunta abierta “cuando escuchas la palabra “política”, ¿en qué piensas espontáneamente? », el 12% de los jóvenes encuestados reportaron pensamientos y emociones negativas: “ Problemas, desastres, desorden, caos, aburrimiento, charla, asco, desesperación, miedo, desconfianza…”





2. El poder de las redes sociales





“Para cambiar las cosas en la sociedad”, el 67% de la muestra presta influencia a los medios, el 64% a las marcas y el 59% sólo a mujeres y políticos. Como si la legitimidad de la acción dependiera ahora de la capacidad de movilizarse en las redes sociales y visibilizar las causas y no a través de las instituciones.









3. Iniciación familiar





Antes de alimentarse de las redes sociales, es en el círculo familiar (según el 57% de los jóvenes encuestados) y en las relaciones amistosas (53%) donde se forma una opinión política. Este doble anclaje, íntimo y digital, expone a los jóvenes a discursos variados y a veces contradictorios, manteniendo al mismo tiempo la influencia principal del círculo inmediato.





4. La posibilidad de cambio





Si un tercio de los jóvenes cree que la política no les concierne, más de la mitad la discute, especialmente en un ambiente íntimo. Muchos dudan en hablar por miedo al conflicto o a la falta de legitimidad. Sin embargo, casi dos tercios de ellos creen que su generación puede transformar la política, siempre que renueven las formas de acción colectiva. “Esta declaración refleja una ambivalencia: una desconfianza hacia los actores tradicionales, pero también una conciencia de una responsabilidad y un potencial específicos de su generación”. comenta Adrien Broche, del instituto Viavoice.









5. Por el medio ambiente y la justicia social





Sus principales preocupaciones son la pobreza, las desigualdades y la ecología, siendo esta última central entre los más jóvenes. El poder adquisitivo y la seguridad siguen siendo temas transversales. Las prioridades cambian con la edad: los más jóvenes se centran en la educación y el medio ambiente, mientras que los mayores citan más la vivienda y el trabajo.





6. ¿Hacia las elecciones?





Las elecciones nacionales despiertan más interés que las elecciones locales, que se perciben como lejanas. Casi el 70% de los jóvenes dice que quiere votar en las elecciones municipales de 2026, pero la mitad duda del impacto real de las elecciones en sus vidas. Esto ilustra un apego formal a la democracia al mismo tiempo que un escepticismo sobre su eficacia.





◗ Estudio realizado online del 1 al 17 de septiembre con una muestra de 500 personas, representativa de la población de 12 a 15 años, residente en Francia continental y una muestra de 2.000 personas, representativa de la población de 16 a 30 años, residente en Francia continental.