Indonesia, Madagascar, Marruecos… ¿Por qué la bandera pirata de “One Piece” se ha convertido en el emblema de la revuelta de la “Gen Z”?





Indonesia, Madagascar, Marruecos, Francia… La misma pancarta ondea desde hace varias semanas en medio de las manifestaciones: la bandera pirata extraída de la serie japonesa “One Piece”. Este manga, creado en 1997 por el mangaka japonés Eiichirō Oda, protagonizado por el héroe Monkey D. Luffy, es el más vendido en el mundo, con varios cientos de millones de copias vendidas.









Pero últimamente, este pabellón emblemático de la obra ha encontrado una resonancia muy fuerte entre los jóvenes del mundo y se ha convertido en el signo de movilización de los movimientos de protesta contra el régimen, como fue el caso en Indonesia o Nepal, erigiéndose como símbolo de libertad para la “Generación Z”, en particular contra la corrupción gubernamental. Descifrado.





• ¿Qué es esta bandera?





Es una bandera negra, como la que hay en casi todas las historias de piratas. Pero esta bandera tiene su origen a miles de kilómetros de distancia, en Japón. Es el emblema del manga “One Piece”, cuyo primer volumen se publicó hace casi treinta años, en 1997. Esta bandera es la “Jolly Roger” de la tripulación del Capitán Monkey D. Luffy. Es de color negro y está formado por una calavera con una gran sonrisa y un sombrero de paja en la cabeza. El mismo que lleva Monkey D. Luffy.





• ¿Qué simboliza?





En la obra, este pabellón simboliza la resistencia y la libertad, como la aventura vivida por Monkey D. Luffy. y todas las pruebas que deberá afrontar para hacer realidad su sueño: convertirse en el rey de los piratas. Una epopeya en la que este personaje se enfrenta al racismo, la xenofobia así como a la corrupción de los más poderosos. Un mundo, ciertamente imaginado por Eiichirō Oda, pero que resuena fuertemente con los acontecimientos actuales. Especialmente porque en “One Piece”, las minorías pasan a primer plano. Encontramos en particular personajes transgénero, así como el tema de la homosexualidad. Todos luchan por su libertad, frente a la opresión.









Monkey D. Luffy se convierte así, a su pesar, en el héroe de los pueblos oprimidos, que esperan verlo poner fin al cruel reinado del gobierno mundial, la entidad política a la que están sujetos la mayoría de los reinos y otros estados, que se asemeja a una oligarquía muy autoritaria. Por tanto, la bandera pirata representa un poco de todas estas luchas a la vez.









• ¿Dónde vimos esta bandera?





Fue en Indonesia donde la bandera de Monkey D. Luffy fue vista por primera vez, durante el verano de 2025. Después de explotar en las redes sociales indonesias, los jóvenes la tomaron como estandarte de su rebelión contra la corrupción gubernamental. Y desde entonces no ha hecho más que extenderse por todo el mundo.





En Nepal, después de las violentas manifestaciones de la “Generación Z” nepalí, luego durante los disturbios en Madagascar y, más recientemente, en Marruecos. El gobierno marroquí se enfrenta desde hace varios días a una revuelta juvenil que denuncia la corrupción gubernamental y exige un mejor acceso a la atención sanitaria y a la educación.









La bandera pirata también llegó a Francia, en particular durante las jornadas de manifestaciones del 10 y 18 de septiembre, así como el jueves 2 de octubre. En un papel similar al de los jóvenes de otros países, los manifestantes utilizaron esta bandera para desafiar al gobierno francés dimisionario y a los ultrarricos. Se deslizó así entre los estándares de las organizaciones sindicales y de Palestina.





• ¿Por qué la “Generación Z” lo usa en las protestas?













“Detrás de la aventura pirata accesible a todos, Oda desarrolla muchos temas políticos: una casta gobernante que se aprovecha del pueblo, la esclavitud, la discriminación, el racismo…”señala Phedra Derycke. Las actuales movilizaciones juveniles son el espejo, según el experto, de ciertas escenas de “One Piece” que muestran revueltas masivas contra el poder en el poder.













De hecho, para Phedra Derycke, como símbolo de “revuelta popular contra el orden establecido”La bandera pirata de Monkey D. Luffy podría “ganar mayor importancia en el mundo”