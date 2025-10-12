“Una tragedia horrible”: la muerte de un joven guineano amenazado de expulsión provoca indignación

Publicado el 7 de octubre de 2025 a las 12:21 p.m. Lectura: 2 min.







La muerte de un joven guineano amenazado de expulsión, en un probable intento de llegar a Inglaterra, provocó emoción e indignación en Francia, especialmente en Normandía, donde trabajaba y se había integrado.









El 17 de septiembre, alrededor de las 3:00 horas, un hombre fue encontrado muerto y sin documentos cerca de una salida de la autopista en Loon-Plage (norte), cerca de un campamento de inmigrantes y de la ciudad de Dunkerque. No pudo ser identificado de inmediato. Su identificación y el contexto de su muerte fueron revelados a principios de octubre: Mamadou Garanké Diallo, de 21 años, murió mientras intentaba salir de Francia para evitar ser enviado de regreso a su país.





Desde 2023, el joven, aprendiz de carnicería en Darnétal, cerca de Rouen (Sena Marítimo), estaba sujeto a la obligación de abandonar el territorio francés (OQTF). Llegó procedente de Guinea Conakry en 2019, según medios locales. “Cuando ya no pudo trabajar en esta carnicería, todo se le vino abajo, entonces se dijo: aquí ya no tengo esperanza, voy a buscar en otra parte”explicó Dominique Pierre, voluntaria de la Red Educación Sin Fronteras (RESF) en Rouen. ella denuncia “arbitrariedad prefectural” Colocaciones en el OQTF de jóvenes ya integrados.





“Una tragedia horrible”





Mamadou Garanké Diallo fue asesinado “en un camión”, “(…) se fue a la OQTF, este documento asesino… esperaba (llegar a) Inglaterra”deploró la asociación “Por un futuro mejor” que había acompañado al joven tras su llegada a Francia.









Objetivo de una OQTF en abril de 2023, confirmada por el tribunal administrativo de Rouen en diciembre de 2023, el joven recibió una segunda en mayo de 2025. “en las mismas condiciones y porque no tenía visa de “empleado” de larga duración ni autorización de trabajo”explicó la prefectura de Sena Marítimo.









Una petición en 2023 para “un permiso de residencia temporal”





“Era alguien, Mamadou, que daba total satisfacción, que no planteaba ningún problema particular, que estaba bien integrado”añadió, señalando el “nuevas reglas absurdas” impuesto según él por el ministro del Interior, Bruno Retailleau. En 2023, una petición presentada por el empleador de Mamadou Garanké Diallo y los habitantes de su ciudad, así como una carta al prefecto firmada por Nicolas Mayer-Rossignol y varios diputados, le permitieron obtener “un permiso de residencia temporal”recordó el concejal de la ciudad.









“Cada día, las prefecturas sometidas a las instrucciones de Bruno Retailleau producen trabajadores indocumentados que luego se encuentran bajo la OQTF”reaccionó el sábado Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista, en un mensaje en X. “Y a veces, como Mamadou Garanké, van y se arriesgan en otra parte, arriesgando sus vidas. #vergüenza “añadió.









A pesar de las intensas medidas de seguridad en los puertos del norte de Francia y el Túnel del Canal, algunos inmigrantes todavía intentan abordar camiones para llegar a Inglaterra. La mayoría intenta cruzar el mar clandestinamente a bordo de pequeñas embarcaciones semirrígidas, una opción más cara pero también muy peligrosa.