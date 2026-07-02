Incendios en el sur de Francia: gran foco entre Aude y Hérault, llamas al norte de Marsella

El triste regreso de la temporada de incendios. Cada vez más afectado, el sur de Francia se vio nuevamente afectado por un gran incendio que comenzó el miércoles 1 de julio por la tarde en Hérault antes de extenderse rápidamente al vecino departamento de Aude bajo el efecto de la sequía y el viento, combatido por cientos de bomberos.

Este incendio, el primero de esta magnitud en Francia este año, revive el doloroso recuerdo del megaincendio del macizo de Corbières, el peor en la ribera mediterránea francesa en medio siglo, que en agosto de 2025 cubrió unas 17.000 hectáreas y quemó más de 11.000, al suroeste de Narbona, no lejos de esta nueva catástrofe. Provocó la muerte de una mujer de 65 años que no pudo salir a tiempo de su domicilio y dejó varias personas heridas.

El fuego se propagó muy rápidamente. El incendio ya ha cubierto 850 hectáreas, indicaron los bomberos de Hérault este jueves 2 de julio por la mañana, informa la radio “ICI”. Las prefecturas de Aude y Hérault fueron colocadas el miércoles en “peligro muy alto” Incendio por Météo France. el fuego es “contenido en su sobre”, “ya no avanza” pero no lo es “no se considera fijo”porque de nuevo “muy activo en ciertas partes”dijo el bombero Gilbert Arnal este jueves por la mañana a “Ici Hérault”.

El incendio se produjo sobre las 16.30 horas. alrededor de Oupia (Hérault), a unos treinta kilómetros al norte de Narbona, antes de trasladarse “rápidamente en el noreste de Aude en condiciones climáticas desfavorables”precisó la prefectura de Aude. Las temperaturas, en torno a los treinta grados, estuvieron acompañadas de importantes rachas de viento, que favorecieron la propagación del fuego sobre una vegetación baja y muy seca, compuesta principalmente por pinares y, por tanto, muy inflamable.

Participan unos 550 bomberos de los dos departamentos, ayudados por refuerzos del Tarn, así como por una treintena de gendarmes. Al mismo tiempo, se produjeron confinamientos y se evacuaron entre 150 y 200 personas en los municipios de Pouzols-Minervois y Mailhac (Aude). Por la noche se esperaban más refuerzos del Gard. Cuatro Canadairs, dos aviones Dash y un helicóptero bombardero acuático están en acción, añadió la prefectura de Aude en un informe de situación a las 20:30 horas.

El miércoles se produjeron otros incendios, principalmente en el sur de Francia, que movilizaron a cientos de bomberos. En Var, en Fréjus, en una zona periurbana, un incendio abarcó una treintena de hectáreas pero fue contenido, indicaron los bomberos en un informe de situación a las 19.30 horas. Unas 2.200 personas fueron evacuadas por precaución de los seis campamentos situados en los alrededores, pero todos deberían poder regresar a sus campamentos durante la noche, aseguraron los bomberos.

Otros dos incendios se produjeron el miércoles por la noche en Rognac y Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), localidades situadas a unos veinte kilómetros al norte de Marsella. La primera se fijó este jueves por la mañana, tras cubrir 40 hectáreas, según “Ici Provence”.

La segunda, sin embargo, todavía está en marcha y ha crecido rápidamente, sobre todo gracias al viento. Más de 250 bomberos y dos canadienses luchan contra este incendio que ya ha cubierto al menos 275 hectáreas de vegetación, según la radio local. Unas 600 personas fueron evacuadas.

Estos numerosos incendios, mientras se avecina un nuevo episodio de ola de calor, llegan en un momento en que el primer ministro, Sébastien Lecornu, debe viajar este jueves a Marsella para presidir una nueva unidad interministerial de crisis dedicada a la ola de calor, los incendios y la adaptación imprescindible para hacerles frente.