Guillaume Duval: “La batalla por la unidad de la izquierda social, ecológica y democrática no está (todavía) perdida”

Así, los miembros del Partido Socialista decidirán, el 9 de julio, organizar una votación en otoño con sus aliados más cercanos para elegir un candidato para las elecciones presidenciales. Se les presentan ciertamente dos opciones ligeramente diferentes, pero no cambian fundamentalmente la situación: al final no habrá primarias para toda la izquierda social, ecológica y democrática. Sin embargo, esto no significa que la batalla por la unidad de esta izquierda esté definitivamente perdida.

De hecho, una votación de este tipo se había vuelto prácticamente inevitable en las últimas semanas debido, por un lado, a la negativa de los principales candidatos potenciales del campo socialista a participar en unas primarias en un espacio político más amplio, como estaba previsto en el llamado proceso de Bagneux, y, por otro lado, a que un gran número de socialistas y afines habían anunciado su intención de presentarse como candidatos, entre los cuales había que decidir.

El mayor riesgo ahora en este contexto es el de una división duradera dentro de la izquierda social, ecológica y democrática que llevaría a una multiplicación de candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con, además del candidato socialista elegido en otoño, un candidato ecologista, un candidato comunista, un Stand up! candidato…

Una configuración así perjudicaría seriamente las posibilidades de la izquierda de aparecer en la segunda vuelta. El Partido Socialista y sus satélites están muy lejos de haber reconquistado la posición dominante esencial que anteriormente habían tenido dentro de la izquierda. Al mismo tiempo, tal configuración aumentaría considerablemente las posibilidades de victoria de la extrema derecha, ya sea contra un Jean-Luc Mélenchon, que uniría en su contra el centro, la derecha y la extrema derecha, o contra un ex primer ministro de Emmanuel Macron, corresponsable del desastre de los últimos diez años que suscita un inmenso rechazo en el país.

¿Es ahora inevitable la división de la izquierda social, ecológica y democrática en las elecciones presidenciales? El riesgo es grave, pero ese resultado aún no es mortal. Los propios socialistas son claramente conscientes de las consecuencias desastrosas que tendría tal multiplicidad de candidatos, ya que las opciones sometidas a su votación forman parte de la perspectiva de un reagrupamiento posterior y más amplio.

A este nivel, la cuestión decisiva es y sigue siendo la de la capacidad de concluir un acuerdo de gobierno y un acuerdo para las elecciones legislativas entre los partidos del arco social, ecológico y democrático en paralelo a la elección de una candidatura común. Durante las próximas semanas, la atención de los medios inevitablemente se centrará principalmente en el voto socialista del otoño y en los candidatos que se presentarán. Pero, en realidad, gran parte del futuro de la izquierda y del país seguirá jugándose fuera de esta carrera de caballos pequeños, aunque, por supuesto, la actitud del candidato finalmente elegido por los socialistas con respecto a sus socios de izquierda jugará un papel determinante para el futuro.

Por lo tanto, este voto socialista no significa todavía que la batalla por la unidad de la izquierda social, ecológica y democrática esté definitivamente perdida. Sigue siendo esencial para el futuro del país liderarlo y ganarlo. No sólo se juega a nivel de líderes políticos que desean defender sus intereses boutique dentro de una constelación de partidos, todos ellos muy debilitados. Las muchas personas de izquierda que no están incluidas, todos aquellos que, dentro de la “sociedad civil”, arriesgan una gran victoria de la extrema derecha, tienen una gran responsabilidad: deben ejercer la máxima presión sobre los aparatos de izquierda durante las próximas semanas para evitar la mortal multiplicación de candidatos para las elecciones presidenciales.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.