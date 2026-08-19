Pensando en el mundo después de las olas de calor y los incendios con la serie “Sweet Tooth” y la película “Animal Kingdom”

“Nuestra casa está ardiendo y miramos hacia otra parte” lanzó el presidente Jacques Chirac en la IVmi Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, Sudáfrica, 2 de septiembre de 2002. Durante casi veinticuatro años, ciertamente no ha habido inacción, pero la acción pública no ha estado a la altura de los trastornos involucrados.

Con la nariz en el manillar del político, las líneas generales de un cambio civilizatorio frente a los desafíos del cambio climático no se han trazado ni en la derecha ni en la izquierda. Se puede encontrar más inspiración en la serie “Sweet Tooth” y la película. “El Reino Animal”.

“Sweet Tooth” es una serie de ciencia ficción estadounidense (Netflix, 3 temporadas, 2021-2024), creada por Jim Mickle a partir de un cómic de Jeff Lemire. En un futuro marcado por “el Gran Colapso”, los humanos son diezmados por un misterioso virus, “el Azote”, siendo los nuevos bebés “híbridos”, mitad humanos y mitad animales. El héroe es Gus (Christian Convery), un niño ciervo.

Estamos ante una distopía original, porque aunque está llena de acción, miedo y suspenso, deja momentos poéticos. En primer lugar, conlleva una crítica social. Los que se creyeron a sí mismos “amos y poseedores de la naturaleza”, en palabras de René Descartes en 1637 en su “Discurso del método”, se ven afectados frontalmente por perturbaciones en la naturaleza que contribuyeron a generar en su sed de ganancias. En la serie circula la crítica radical a un capitalismo destructivo de los humanos y otros seres naturales.

Sin embargo, “Sweet Tooth” nos empuja a ir un poco más allá del simple anticapitalismo, integrando la crítica ecológica del productivismo que también ha afectado a las izquierdas más radicales. Por ejemplo, con Karl Marx fascinado por la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando celebró en los “Grundisse” (manuscritos de 1857-1858) el hecho de que “la naturaleza se convierte en un objeto puro para la humanidad” a través de “el pleno desarrollo de la dominación humana sobre las fuerzas de la naturaleza”.

Desde y más allá de esta doble crítica social y ecológica, “Sweet Tooth” conduce a preguntas filosóficas sobre la evidencia de la desconexión moderna entre los humanos y la naturaleza. Los “híbridos” pueden interpretarse correctamente como una metáfora de esta deconstrucción de la imaginación moderna, y no sólo capitalista. En este nivel, la serie se cruza con otro Marx, el joven Marx de los “Manuscritos de 1844”, pero esta vez de manera positiva, cuando escribe: “La naturaleza, es decir la naturaleza que no es en sí misma el cuerpo humano, es el cuerpo inorgánico del hombre. (…) Decir que la vida física e intelectual del hombre está indisolublemente ligada a la naturaleza no significa otra cosa que que la naturaleza está indisolublemente ligada a sí misma, porque el hombre es parte de la naturaleza. »

Desde esta perspectiva, ¿no somos todos “híbridos”? ¿No nos recuerdan Gus y su amiga Wendy (Naledi Murray), una cerdita, lo que somos y que, sin embargo, hemos olvidado que somos: seres naturales, afectados por las olas de calor, los incendios, la caída de la biodiversidad o la contaminación diversificada, porque es algo así como nuestro “cuerpo” en un sentido global como indica Marx, que parece en peligro? Y los desvíos inventados por la derecha, la extrema derecha y los medios de Bolloré respecto de la supuesta “ecología punitiva”, señalando paradójicamente con el dedo a quienes, a veces con torpeza, llevan tantos años advirtiendo, frenando nuestra conciencia.

La reintegración del hombre en la naturaleza a la que nos invita “Sweet Tooth” exige una ruptura con el antropocentrismo moderno, destruyendo todo en nombre del hombre puesto en el centro, pero no con el humanismo de la Ilustración del siglo XVIII.mi siglo. Más bien, nos empuja a reinventar un humanismo ecológico más amplio. Aunque sólo sea porque, en “Sweet Tooth”, los “híbridos” tienen más humanidad que muchos de los humanos representados en la serie, que son presa de comportamientos que los humanos llaman “bestiales”.

“El reino animal” es una película francesa de ciencia ficción de Thomas Cailley estrenada en 2023 (aún disponible, especialmente en Arte boutique y Orange VOD). Los dos personajes principales son el padre, François (Romain Duris, impresionante) y Emile (Paul Kircher, conmovedor). En un futuro próximo, una epidemia de mutaciones transforma a los humanos en animales. La madre de Emile lo fue y él mismo lo será.

Encontramos, bajo diferentes modalidades narrativas y estéticas, las preguntas que plantea “Sweet Tooth”. Por ejemplo, la película nos anima a redescubrirnos a nosotros mismos como seres naturales. Sin embargo, enfatiza más este punto que la serie, porque los híbridos no nacen como tales, sino que lo son con el tiempo. De ahí los momentos de angustia pero también de exploración y luego de alegría vividos por Emilio. En el difícil enfrentamiento con las transformaciones de su cuerpo, irá descubriendo poco a poco nuevos placeres y una forma de sensación de libertad hasta ahora desconocida para él.

Otro ángulo iniciado por “Sweet Tooth” lo desarrolla “The Animal Kingdom”: la crítica al odio a la diferencia. Así, en una lógica ahora llamada “interseccional”, la intolerancia a lo que parece “extraño” y la caza de humanos-animales se cruzan. En un período en el que la xenofobia y la negación ecológica prosperan paralelamente en los debates públicos bajo el impulso de una extrema derecha a las puertas del poder, la película de Thomas Cailley esboza una convergencia prometedora de las luchas antirracistas y ambientalistas. Lo que también alimenta la posibilidad de un humanismo ecológico más amplio.

¿Estamos ante un abismo entre los destellos de la Ilustración cinematográfica y serial, por un lado, y la grisura política, por el otro? No exactamente. Al margen de las organizaciones políticas más establecidas, las cosas están empezando a moverse. Stéphane Delpeyrat-Vincent es, desde 2020, alcalde de Saint-Médard-en-Jalles, localidad de 33.000 habitantes situada en la Gironda Landas. Es miembro del Partido Socialista. El 14 de julio de 2026 publicó un texto en su blog de Mediapart titulado “Nueva izquierda para un nuevo mundo”. La ola de calor afectó a Francia en mayo, pero aún no los megaincendios.

El funcionario electo local, involucrado en la acción local diaria, está ganando terreno: “Durante mucho tiempo hemos creído que la naturaleza está a nuestro alrededor. Descubrimos que está en nosotros, que nos lleva, que determina nuestra capacidad misma de habitar el mundo. » Por eso la política debería ser parte de un cambio civilizacional: “El siglo XXI introduce una ruptura sin precedentes: los límites físicos de nuestro planeta se están convirtiendo en un factor central de la acción política. » La izquierda encontraría allí “una ambición histórica”.

Stéphane Delpeyrat-Vincent lo volvió a hacer el 10 de agosto en el sitio web “New Obs” en una columna titulada “Ciertas experiencias te obligan a pensar de otra manera”. Mientras tanto, su ciudad fue evacuada y se encontraba día a día junto a los vecinos y los bomberos. Aún atrapado en la naturaleza sensible del choque de los acontecimientos, insiste: “Estamos asistiendo al fin de un modelo histórico. » Acción local Y reflexión integrando el largo plazo se cruzan por un momento en momentos dramáticos. Algo poco común hoy en día en la política en general y en la izquierda en particular, porque la gente habla mucho de acción, mucho más de lo que actúa, y piensa poco en una perspectiva más amplia.

Sin embargo, no debemos permitirnos celebrar sin matices a un hombre que, como todo ser humano, tiene sus debilidades y contradicciones. Más bien debería tomarse, según el método elaborado por el pensador crítico John Holloway en su libro “Crack Capitalism” (Libertalia, 2012), como una “incumplimiento” en los órdenes sociales dominantes. Y hay “incumplimientos” posibles de todo tipo: extrainstitucionales (como la ZAD) o más institucionalizados (como la economía social y solidaria), a nivel individual, local, nacional o global. ¡Que florezcan mil brechas!

Las reflexiones de Stéphane Delpeyrat-Vincent revelan también cosas impensadas. “Cada generación enfrenta un desafío que redefine el significado de su compromiso político”escribe en Mediapart. ¿Por qué sólo uno? ” desafío ” ? Y añade: “La cuestión ecológica se está convirtiendo en la nueva cuestión social. » Deberíamos ir más allá y cuestionar las evidencias heredadas del pasado: dejar de pensar la política en torno a un eje principal (ayer justicia social, hoy ecología), como si de esta contradicción supuestamente principal fluyeran otras cuestiones consideradas secundarias. Deberíamos pensar, de manera más radicalmente pluralista, varios ejes dotados de contradicciones: la cuestión social (porque si la olvidamos, esto dejará el campo abierto en los círculos populares a la retórica del “ecología punitiva”), la cuestión ecológica, por supuesto, la cuestión de las individualidades en las sociedades individualistas, la cuestión del multiculturalismo y los riesgos del confinamiento identitario, etc. No una llamada armonía final en torno a un nuevo eje único para otra historia navideña, sino la utopía pragmática de otro mundo que choca con la aspereza de la realidad. ¿Polluelo?