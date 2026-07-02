Diez años después de la muerte de Michel Rocard: “La búsqueda de un compromiso no es tiempo perdido”

El 2 de julio de 2016, hace diez años, Michel Rocard abandonó, según sus propias palabras, “la compañía de los vivos”. A esa fecha ya habían pasado más de veinte años desde que desempeñaba alguna responsabilidad política nacional. En estos tiempos de inmediatez, zumbido y zapping, uno podría pensar que su memoria se limitaría a una imagen sepia y una o dos líneas en los libros de historia.

No sólo no ha sucedido, sino que durante varias de las crisis que ha atravesado nuestro país en los últimos años se ha invocado la memoria de Michel Rocard. Durante el gran conflicto de 2023 sobre la reforma de las pensiones, muchos releieron el argumento del libro blanco “Un contrato entre generaciones” de 1991 sobre la necesidad de una observación compartida, un esfuerzo equilibrado y una negociación sincera para lograr un compromiso aceptable.

Cuando en junio de 2022, y más aún en julio de 2024, tras la disolución por despecho, el país se encontró con una Asamblea Nacional fragmentada y sin mayoría, muchos hablaron de la “mayorías estéreo” que el Primer Ministro de 1988 logró formar negociando lealmente, a veces con el Partido Comunista, a veces con el centro, para promover reformas, incluido el uso repetido pero consentido del artículo 49-3 de la Constitución.

Por supuesto, también estaba Nueva Caledonia: durante los mortíferos y destructivos disturbios de mayo de 2024, ¿quién no se preguntaba qué locura había llevado a romper con “Método Rocard”basado en la imparcialidad del Estado y el apoyo del país hacia la descolonización completa, que había traído más de treinta años de paz al archipiélago del Pacífico? Y el debate anual sobre el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social sirve como recordatorio de hasta qué punto la contribución social generalizada es esencial para financiar nuestra protección social.

Esta invocación de la memoria de Michel Rocard se refiere a su concepción del ejercicio del poder: al hecho de que el tiempo para la pedagogía, la consulta y la búsqueda de compromisos no es tiempo perdido para la implementación de reformas, sino tiempo ganado para su aceptabilidad social y su sostenibilidad; el necesario respeto y diálogo sincero con los organismos intermediarios, los interlocutores sociales, el mundo asociativo, las autoridades locales y los grupos de oposición, para que las reformas hagan avanzar al cuerpo social en su conjunto; respetar la palabra dada y “di la verdad”sin el cual la confianza se desvanece. En resumen, a prácticas de poder que hoy tan cruelmente faltan.

Por supuesto, en los últimos diez años, el mundo ha cambiado, rápida y peligrosamente. Y Michel Rocard, que dedicó los últimos años de su vida a abogar por la implementación de reglas de poder público a escala internacional para enfrentar los desafíos planetarios que los Estados-nación no pueden afrontar por sí solos, probablemente estaría horrorizado por la destrucción brutal y cínica de los instrumentos del multilateralismo pacientemente construidos desde 1945. ¿No pueden, sin embargo, las lecciones que nos legó, incluso expresadas en el siglo pasado, iluminar nuestro presente? A falta de poder citarlos todos, nos quedaremos con cinco principales, extraídos de la colección de textos de Michel Rocard que acaba de publicarse con el hermoso título: “Sueño con un país donde volvamos a hablar” (Armand Colin, prefacio de Laurent Berger).

La primera es que el compromiso –político, sindical o asociativo– da sentido a un camino individual cuando forma parte de una trayectoria colectiva. Una dimensión colectiva del momento, pero también de largo plazo: para conocer la historia no sólo hay que aprenderla de los libros, hay que ser parte del movimiento de ideas y de fuerzas sociales que transmite, con sus sombras y sus luces.

La segunda es que la gente necesita un proyecto para seguir adelante. De lo contrario, se deprimen. El proyecto de la izquierda siempre ha sido el progreso. No sólo en el plano económico y social sino también en el emancipador, a través de la educación y la investigación científica. En la estirpe de Condorcet, Jaurès, Mendès France, Rocard abogó por que la educación y la ciencia brillaran en el Panteón de la República.

Tercera lección: sólo podemos redistribuir y compartir lo que producimos. Pero si la economía de mercado, mientras esté regulada y controlada por el poder público, sigue siendo el menos imperfecto de los sistemas de producción, es esencial que sectores de la actividad humana como la cultura, la salud o la educación no estén gobernados principalmente por la esfera comercial: “Ninguna de las satisfacciones derivadas de la vida del espíritu, dijo Michel Rocard, no consume recursos, ni energía, ni siquiera produce gases de efecto invernadero. » Prioriza siempre el ser sobre el tener.

La cuarta lección se refiere a la relación con el tiempo. Michel Rocard solía decir que no se hace crecer más rápido una planta tirándola de ella: la naturaleza tiene su ritmo, al igual que la naturaleza humana. Conciliar el largo plazo de las reformas esenciales con el corto período de reuniones democráticas, y compartirlo con la opinión pública, es sin duda ahora el ejercicio más difícil para quienes están en el poder.

La última lección se refiere a la relación con el mundo: la mayoría de los grandes desafíos (ecológicos, sanitarios, demográficos, de paz o de guerra, pero también de la inteligencia artificial) a los que se enfrenta la humanidad ya no pueden encontrar una respuesta en el marco de los Estados-nación únicamente. Grandes grupos como Europa pueden y deben contribuir a ello. Más allá de eso, necesitamos órganos de gobernanza global para nuestras interdependencias. Pero la opinión pública sólo consentirá esta soberanía compartida si va acompañada de un profundo movimiento de reparto y equilibrio de poderes, de modo que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los interesados ​​y garanticen el respeto de sus identidades.

Sin duda, Michel Rocard sigue estando vivo hoy.