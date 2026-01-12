Acuerdo UE-Mercorsur: los agricultores protestan con una presa filtrante en el puerto de Le Havre

Publicado el 11 de enero de 2026 a las 12:25,

actualizado el 11 de enero de 2026 a las 12:28 p.m. Lectura: 1 min.







Un centenar de agricultores pernoctaron a la entrada del puerto de Le Havre (Sena Marítimo) para montar un “presa de filtro” este domingo 11 de enero con el fin de denunciar el acuerdo firmado por la UE con los países del Mercosur.





“Hemos establecido un pequeño campamento base en la entrada del puerto y la idea será controlar la entrada y salida de la mayor cantidad posible de productos alimenticios”explica Justin Lemaître, secretario general de los Jóvenes Agricultores de Sena Marítimo (JA76), un sindicato cercano a la primera organización agrícola francesa, la FNSEA.









Los activistas agrícolas pretenden bloquear el paso de alimentos que no respetan las normas sanitarias y medioambientales impuestas a los productores franceses y europeos.





“Sabemos muy bien que no habrá un flujo importante de camiones durante el día, pero queremos estar presentes esta noche, cuando el tráfico se intensificará. Mañana lunes, nos dicen 5.000 camiones por día”.según Justin Lemaître. Los agricultores presentes, que organizan una rotación con colegas de Sena Marítimo y de departamentos vecinos, quieren “filtrar pero no bloquear el acceso al puerto de Le Havre, para no bloquear completamente la actividad de los portuarios”precisa el activista agrícola.





“Mercosur, muerto seguro”





La víspera, entre 250 y 300 agricultores, algunos de los cuales se habían reunido al mediodía con tractores en el puente de Normandía, se habían concentrado en el puerto de Le Havre para protestar contra el acuerdo con Mercosur, sin que las autoridades se opusieran. “Mercosur, muerto seguro”proclamaba una pancarta.





En los últimos días, los sindicatos agrícolas han organizado otras acciones de bloqueo, especialmente en las autopistas del suroeste.









Para sus detractores, entre ellos los agricultores franceses, este tratado sacudirá la agricultura europea con productos importados de América Latina más baratos y no necesariamente conformes con las normas europeas, debido a la falta de controles suficientes. Al eliminar una gran parte de los derechos de aduana, el acuerdo promueve las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vino, aceite de oliva y productos lácteos, y facilita la entrada a Europa de carne vacuna, aves, azúcar, arroz, miel y soja.