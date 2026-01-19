Incendio en Crans-Montana: el director del bar Le Constellation puesto en prisión preventiva

Publicado el 12 de enero de 2026 a las 15:35 horas,

actualizado el 12 de enero de 2026 a las 4:13 p.m. Lectura: 2 min.







Un tribunal del cantón de Valais ordenó, el lunes 12 de enero, la prisión preventiva de Jacques Moretti, copropietario con su esposa del bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana incendiado en Nochevieja. “por un período inicial de tres meses”. El tribunal de medidas obligatorias del cantón de Valais explicó, en un comunicado, que había adoptado esta medida “debido a la existencia de riesgo de fuga, único riesgo citado por el fiscal” Valais.





la corte “Estará, sin embargo, dispuesto a levantar la prisión preventiva a reserva de diversas medidas solicitadas subsidiariamente por el fiscal, incluido en particular el pago de una fianza, medidas que parecen adecuadas para contrarrestar el riesgo de fuga”. “Dado que garantizar la seguridad requiere una investigación cuidadosa, mientras tanto debe prevalecer la privación de libertad”añade. El matrimonio francés, principal sospechoso de la investigación abierta tras esta tragedia que dejó 40 muertos y 116 heridos, compareció el viernes 9 de enero ante la fiscalía de Sion, en el Valais.





“La señora Jessica Moretti ha leído la decisión dictada”lunes por la corte, “lo que permitirá a su marido, una vez que se cumplan las condiciones, recuperar su libertad”dijeron los abogados de la pareja en un comunicado de prensa. “Esta autoridad ha tomado la medida adecuada del compromiso incondicional de Jessica Moretti y su esposo de no evadir este calvario legal que enfrentarán juntos”agregaron.





“Imperfectamente satisfecho”





El fiscal había pedido al tribunal “la detención provisional del directivo y, en su defecto, medidas alternativas”considerando que el riesgo de fuga era “concreto”. Esta privación de libertad había sido solicitada desde hacía días por los abogados de las familias de las víctimas, muy críticos con la forma en que hasta ahora se ha llevado a cabo el procedimiento por parte de las autoridades cantonales, en particular en lo que respecta a la libertad concedida a la pareja de propietarios.

















Propietarios sospechosos de “negligencia”





Según los primeros elementos de la investigación, la tragedia fue provocada por velas brillantes que entraron en contacto con espuma acústica colocada en el techo del sótano del establecimiento. Las dudas también se refieren a la presencia y el acceso a los extintores, así como a la conformidad de las rutas de salida de este bar, Le Constellation. La pareja es sospechosa de“homicidio negligente, daño corporal negligente e incendio provocado negligente”.









El municipio de Crans-Montana, por su parte, reconoció que desde 2019 no se había realizado ninguna inspección de seguridad y contra incendios en el bar, lo que provocó consternación entre algunas familias.