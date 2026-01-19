¿Cuál es el instrumento anticoerción, la “bazuca” de la UE mencionada por Macron para contrarrestar los derechos aduaneros de Trump?













El instrumento anticoerción de la Unión Europea procede de un texto que entró en vigor en diciembre de 2023 y es el medio de respuesta más agresivo en caso de disputa comercial. Hasta el momento nunca se ha utilizado. Comparado por algunos con un “bazuca” y diseñado como un instrumento de disuasión, pretende responder a cualquier país que utilice armas comerciales para presionar a uno de los 27 estados miembros. Fue creado para contrarrestar “algunos países a veces recurren al chantaje o a restricciones comerciales para dar a sus empresas una ventaja injusta”podemos leer en el sitio web del Parlamento Europeo.





este instrumento “nos permitirá defender nuestros derechos e intereses legítimos con más confianza”subrayó el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, durante su adopción en junio de 2023. En aquel momento, se había considerado el uso de esta nueva arma en el conflicto entre Lituania y China. El país báltico acusó a Pekín de bloquear sus exportaciones para protestar contra la apertura de una representación diplomática taiwanesa en Vilna.





“El objetivo de esta herramienta anticoerción es actuar como medio de disuasión”indica también el sitio web del Parlamento Europeo. Pero si la disuasión no funciona, entonces se pueden aplicar medidas como congelar el acceso a los mercados públicos europeos o bloquear determinadas inversiones. “La gama de opciones es amplia y cubre áreas como el comercio de bienes y servicios, la inversión extranjera directa, los mercados financieros, la contratación pública, los aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual, los controles de exportación, etc.”detalló la Comisión Europea en 2023.





La activación debe ser aprobada por mayoría cualificada





¿Cuánto tiempo tardaría en activarlo? ¿Cuál sería su alcance exacto? Quedan muchas preguntas porque este dispositivo nunca se ha utilizado. En concreto, la Comisión Europea debe examinar el caso en cuestión para determinar si existe coerción económica, ya sea por iniciativa propia o tras una remisión. Según los textos de la UE, existe coerción económica cuando un tercer país “aplica o amenaza con aplicar una medida que afecta el comercio o la inversión” con el objetivo de interferir “en las decisiones soberanas legítimas de la UE o de un Estado miembro”.





La decisión de activar esta medida deberá entonces ser aprobada por el Consejo de la UE por mayoría cualificada, es decir, con el apoyo de al menos el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE.









En caso de luz verde, se inicia una fase de mediación, sin límite de tiempo, durante la cual la Comisión intentará convencer al Estado incriminado de que detenga las medidas impugnadas. A falta de acuerdo, la Comisión propone las medidas de respuesta más adecuadas de su arsenal.





Cuestionando el acuerdo firmado el pasado mes de julio





Además, las amenazas comerciales estadounidenses “plantear la cuestión de la validez del acuerdo” sobre los aranceles aduaneros concertados entre la Unión Europea y Estados Unidos el pasado mes de julio, señaló un amigo cercano de Emmanuel Macron.





La posible utilización de este instrumento ya se planteó en la primavera de 2025 para responder a los derechos de aduana anunciados por el inquilino de la Casa Blanca. Pero los 27 no tomaron medidas, para gran consternación de algunos eurodiputados y analistas que habían advertido del débil efecto disuasorio de una medida si nunca se aplica.









El sábado, el presidente estadounidense anunció un aumento de los derechos de aduana contra ocho países europeos. “hasta la venta total de Groenlandia”. “A partir del 1 de febrero”Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un recargo del 10% sobre los bienes enviados a Estados Unidos, escribió Donald Trump en su red Truth Social. “El 1 de junio de 2026 los derechos de aduana se incrementarán al 25%” y se aplicarán “hasta que se llegue a un acuerdo para la venta total y completa de Groenlandia”dijo.