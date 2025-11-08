“Es una bomba que apenas está empezando a estallar”.

Informes

En las Ardenas y el Mosa, a los habitantes de varios municipios se les ha prohibido beber agua del grifo desde el verano debido a niveles superiores a lo normal. Una contaminación a gran escala que preocupa y que muy pronto podría afectar a muchos más franceses.





para ir más lejos





Es difícil no verlos. En la terraza de Laurence Chipon, botellas de agua de plástico vacías rebosan de una gran cesta verde. “El equivalente a ni siquiera dos días de consumo”susurra el dueño del lugar, decepcionado. Desde hace semanas, este vecino de Malandry (Ardenas) consume agua mineral en cantidades astronómicas. Para beber, pero también para cocinar, preparar tu café e incluso para tu gato. Un uso desenfrenado del plástico que la entristece, pero esta madre de dos hijos no tiene otra opción.





En esta comuna rural situada a unos diez kilómetros de la frontera con Bélgica, el agua que sale del grifo ya no se considera potable desde junio. Concentraciones excepcionales de PFAS, estas sustancias químicas descritas como “contaminantes eternos” por su alto…