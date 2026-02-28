Ataques en Oriente Medio: llamamientos a la moderación, Macron pide una reunión del Consejo de Seguridad… Reacciones internacionales

Publicado el 28 de febrero de 2026 a las 15:11,

actualizado el 28 de febrero de 2026 a las 3:31 p.m. Lectura: 3 min.







Estados Unidos e Israel anunciaron este sábado 28 de febrero que habían lanzado ataques contra Irán, llamando a los iraníes a tomar el poder. Irán respondió a estos ataques con ataques con misiles hacia Israel pero también con bases estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo. A nivel internacional, las reacciones están lloviendo, desde el apoyo hasta la desaprobación, con gran preocupación por los riesgos de una escalada.









En Francia, estimó el presidente Emmanuel Macron en un mensaje publicado en la red social “El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales”. el jefe de estado ” cesar “ a “escalada peligrosa para todos” antes de enviar un mensaje al régimen iraní: “Ahora no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones desestabilizadoras regionales. » El presidente francés también pidió una “reunión urgente” del Consejo de Seguridad de la ONU y afirmó que la palabra debe ser “Devuelto al pueblo iraní”.









A continuación, el presidente se entrevistó con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro británico, Keir Starmer. Los tres condenaron los ataques iraníes contra países de Oriente Medio en una declaración conjunta. “Condenamos en los términos más enérgicos los ataques iraníes contra países de la región”indicaron los tres dirigentes.





La Unión Europea pide “máxima moderación”





Por parte europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió una “máxima moderación”juzgando ” crucial “ para garantizar la seguridad nuclear. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, expresó su preocupación por el desarrollo “peligroso” de la situación, pidiendo “protección de los civiles y (el) respeto del derecho internacional humanitario”.









En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el ” despedir “ mucho “Acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel”eso “las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria”. “Exigimos una desescalada inmediata”añadió. En los Países Bajos, el Ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berenden, llamó “Todas las partes deben actuar con moderación y evitar una mayor escalada. La estabilidad en la región es esencial ». En cuanto al gobierno británico, ha indicado que no quiere “Ver cómo la situación empeora y degenera en un conflicto regional más amplio”informó un portavoz.









“Irán tiene una gran responsabilidad por los acontecimientos negativos en la región y los riesgos de seguridad en Occidente”escribió la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, en X. Su vecino noruego recordó que los ataques, presentados por Israel como “preventivo”no lo son “no conforme” al derecho internacional. “Un ataque preventivo supone la existencia de una amenaza inminente”estimó el jefe de la diplomacia noruega.





Rusia denuncia una “aventura peligrosa”





El Líbano mantiene intensos contactos diplomáticos para evitar “las repercusiones” Ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, declaró su primer ministro Nawaf Salam, mientras el país teme la implicación de Hezbolá en el conflicto. Anteriormente, había declarado en X que “No aceptaremos que nadie lleve al país a aventuras que amenacen su seguridad y unidad”. Hezbollah anunció que se pospuso el discurso de su líder Naïm Qassem, previsto para las 14.00 horas. “debido a los acontecimientos”.





Por su parte, Australia y Ucrania apoyaron firmemente las operaciones israelíes y estadounidenses. “Apoyamos la acción de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear”escribió el primer ministro australiano Anthony Albanese en X. Para la diplomacia ucraniana, “la violencia y arbitrariedad del régimen iraní” son “la razón de los acontecimientos actuales”.









Por el contrario, Rusia y Pakistán denunciaron el ataque contra Irán. La diplomacia rusa denunció los ataques como “aventura peligrosa” amenazando la región ” desastre “ y apuntando a ” destruir “ el gobierno iraní. Cuando estuvo en Pakistán, “condena enérgicamente” EL “ataques injustificados” contra Irán y “Pide el cese inmediato de la escalada”.









ONU pide volver al diálogo





El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, instó a todas las partes a volver a las negociaciones. “Deploro los ataques militares llevados a cabo esta mañana en Irán por Israel y Estados Unidos, así como los posteriores ataques de represalia por parte de Irán. Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes acaban pagando el precio final.afirmó Volker Türk en un comunicado. “Las bombas y los misiles no son la solución para resolver disputas; sólo causan muerte, destrucción y sufrimiento humano”añadió.





Por su parte, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró profundamente preocupado por la evolución de la situación y preocupado por la población civil.









“Instamos a los líderes a elegir el exigente camino del diálogo en lugar de la ruta sin sentido de la destrucción”declaró el director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado de prensa. “El mundo observa y espera que la sabiduría prevalezca sobre las armas. La paz es la mejor medicina”añadió.



