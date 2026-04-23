En Irán, “las decisiones recaen únicamente en la oficina del guía supremo”

Desde los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, la muerte del guía supremo Ali Jamenei y de muchos líderes del régimen de Teherán, y pocas horas antes del anunciado fin del alto el fuego, cuya prórroga anunció finalmente el presidente estadounidense Donald Trump el martes 21 de abril, es difícil entender quién gobierna el país. Historiador de las relaciones internacionales y especialista en la República Islámica, Clément Therme nos ilustra sobre el funcionamiento de “este poder fragmentado”. Profesor de la Universidad Paul-Valéry de Montpellier, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Iraníes (Rasanah) y del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), acaba de publicar con Tallandier “Irán-Israel: la guerra ideológica”., que analiza casi cincuenta años de un conflicto que alcanzó una intensidad sin precedentes y que ahora afecta a todo el planeta.

¿Sabemos realmente quién gobierna Irán hoy? ¿Según qué principios?

Termas Clemente Esta cuestión se remonta a la naturaleza misma del régimen iraní, que puede definirse como autoritarismo fragmentado. Coexisten varios centros de poder. Por supuesto, hay una autoridad central, la oficina del guía…