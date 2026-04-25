“Hoy en día, la situación no nos hace prever ninguna escasez” de combustible en Francia, asegura Macron

¿Escasez? ¿Qué escasez? Emmanuel Macron aseguró este sábado 25 de abril en Atenas que la guerra en Medio Oriente no sale hoy “No consideres escasez” de combustible en Francia, advirtiendo contra escenarios que corren el riesgo de provocar “conductas de pánico”.

El jefe de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, había estimado la víspera que si continuaba el bloqueo del estrecho de Ormuz, en el Golfo, “dos o tres meses más”Francia entraría “en una era de escasez de energía”.

Invitado a la Conferencia de Política Mundial organizada por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri) en Chantilly, cerca de París, Patrick Pouyanné pidió ” resiliencia “ ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz, evocando inversiones “probablemente en nuevos oleoductos” para reducir la dependencia de este paso marítimo estratégico.

Pero es sobre todo su advertencia sobre las consecuencias a corto plazo para Francia lo que ha llamado la atención, mientras que sólo unos pocos barcos, en su mayoría vinculados a Irán, utilizan desde febrero el estrecho de Ormuz para exportar hidrocarburos del Golfo. “Ya hemos absorbido todo el excedente (en existencias, ndr.). Si la situación continúa durante dos o tres meses más, entraremos en una era de escasez de energía, como la que ya están experimentando algunos países asiáticos”alertó el jefe de TotalEnergies.

“La escasez aún no está presente en la cuenca atlántica (…) pero no podemos permitirnos dejar inaccesible el 20% de las reservas mundiales de petróleo y gas sin mayores consecuencias”añadió. “Así que todo depende de la duración. (…) Resolver el problema del Estrecho de Ormuz es una cuestión crucial”prosiguió, recordando que su empresa había “perdió el 15% de (su) producción en Medio Oriente” con esta guerra.

“No estamos en el escenario que es uno de los peores escenarios que usted describió, que no es el más probable hoy y que no me corresponde a mí comentar”afirmó el presidente, interrogado sobre la hipótesis mencionada por Pouyanné durante una rueda de prensa en el marco de su visita a Atenas.

Según él, “Lo peor, en estos momentos en los que hay tensiones, incertidumbre geopolítica, es que estas tensiones se ven incrementadas por comportamientos de pánico”. “Y muy a menudo, la escasez es creada por estos propios comportamientos de pánico”estimó.

“Creo que a estas alturas puedo decirles que la situación está bajo control”a pesar del impacto en los precios, y que“Hoy la situación no nos hace prever ninguna escasez”volvió a decir Emmanuel Macron.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, la navegación en el Estrecho de Ormuz -por donde suele pasar una quinta parte del petróleo y el gas que se consume en el mundo- está casi paralizada por Irán, bloqueo al que se suma el decidido por Donald Trump a los puertos iraníes.

El conflicto también ha provocado un aumento de la inflación en muchas regiones, en particular en la zona del euro, donde se revisó al alza en marzo, hasta el 2,6% interanual, frente al 2,5% anunciado inicialmente, alcanzando así su nivel más alto desde julio de 2024.

Se trata de un fuerte aumento en comparación con febrero, cuando la inflación se situó en el 1,9%, después de que los precios subieran el mes pasado por el conflicto en Oriente Medio y el aumento del petróleo y el gas.