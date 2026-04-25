Apenas reabierto, el estrecho de Ormuz vuelve a estar bloqueado por Irán debido al bloqueo estadounidense

Irán anunció el sábado que cerraría el estratégico Estrecho de Ormuz, ruta marítima esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, debido al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, un día después del anuncio de su reapertura total a los buques comerciales. Hacemos balance.

La reanudación del tráfico en el estrecho fue bien recibida en los mercados y en Washington. Sin embargo, el viernes por la noche, el presidente estadounidense dijo que mantendría el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes si no se llega a un acuerdo de paz con Teherán, y añadió que no podría extender el alto el fuego después de que expire el miércoles.

“Puede que no lo extienda, pero el bloqueo continuará”dijo a bordo del Air Force One. Pero “Creo que sucederá”añadió sobre el potencial acuerdo de paz. Previamente ya había manifestado en su red La Verdad Social que este bloqueo se mantendría “plenamente vigente” hasta el final de las negociaciones con Irán.

A raíz de estas declaraciones, Teherán advirtió que el estrecho de Ormuz, por el que suele pasar una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo, podría volver a cerrarse. Antes de cumplir su amenaza el sábado, anunciando que reanudaría su “control estricto”.

Irán tenía “acordaron de buena fe permitir el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales” pero los americanos, violando su compromiso, “Continuar cometiendo actos de piratería al amparo del llamado bloqueo”denunció el mando de las fuerzas armadas iraníes Khatam Al-Anbiya en un comunicado de prensa transmitido por la televisión estatal. “Por esta razón, el control del Estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior, y este paso estratégico ahora está bajo estricto control” de Irán, añadió.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad de sitiar a Irán”insistió el viceministro de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reveló posteriormente que barcos iraníes habían abierto fuego contra un petrolero en el estrecho, sin causar aparentemente heridos.

Al mismo tiempo, el líder supremo Mojtaba Jamenei, invisible desde su nombramiento, advirtió en un mensaje escrito que la marina estaba en pie. “Dispuestos a hacer probar al enemigo la amargura de nuevas derrotas”.

Durante la breve reapertura del estrecho, al menos ocho petroleros y gaseros pasaron por el estrecho a primera hora del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler. El sitio MarineTraffic mostró más de diez embarcaciones circulando por allí, incluidos varios petroleros, algunos de los cuales parecían estar dando la vuelta.

“Desde el inicio del bloqueo, 23 barcos han cumplido las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a Irán”indicó el comando central estadounidense el sábado X en un nuevo informe.

El anuncio de la reanudación del tráfico en el estrecho dio un impulso a los mercados financieros el viernes y provocó una fuerte caída de los precios del petróleo, mientras una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo suele transitar por allí.

Sin embargo, el espacio aéreo de Irán fue reabierto parcialmente el sábado por la mañana y los vuelos internacionales están nuevamente autorizados a sobrevolar el este del país, anunció la Organización de Aviación Civil, citada por la agencia de noticias Tasnim.

Lo que Irán rápidamente negó: “El uranio enriquecido de Irán no será transferido a ninguna parte”declaró el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, citado por la televisión estatal.