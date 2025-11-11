Cómo los demócratas están divididos sobre el fin del cierre presupuestario





” Patético “, lanzó el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Cuarenta días después del inicio del “cierre” presupuestario en Estados Unidos, muchos demócratas, como él, denunciaron un acuerdo alcanzado el lunes 10 de noviembre entre la mayoría republicana en el Senado y ocho demócratas, que permitió adoptar un primer texto para poner fin a la crisis. Muchos lo ven como un “rendirse” que enfrenta Donald Trump y que costará caro a millones de estadounidenses.





Este proyecto de ley, aprobado por 60 votos a favor y 40 en contra, prorroga el presupuesto actual hasta finales de enero. El texto deberá ahora ser debatido y adoptado a partir del miércoles en la Cámara de Representantes, antes de ser promulgado por el presidente estadounidense para poner fin oficialmente a la parálisis de una parte del Estado federal.





Hasta el domingo, sólo tres senadores de la oposición habían votado a favor del texto republicano. Pero después de un acuerdo entre bastidores, otros cinco finalmente votaron a favor de un nuevo texto, lo que sugiere un fin inminente al bloqueo, dando a los republicanos suficientes votos para su adopción. “Alimentar a todos. Pagar a nuestros militares, a nuestros funcionarios y a la Policía del Capitolio. Poner fin al caos en los aeropuertos. El país antes de la fiesta »proclamó el lunes X el senador demócrata John Fetterman, que votó a favor de la medida republicana.









Porque desde el inicio del “cierre” El 1 de octubre, el país parecía vivir a cámara lenta: más de un millón de funcionarios no cobraban sus salarios y el pago de determinadas ayudas, en particular alimentos, se veía gravemente perturbado. El caos afecta también a los cielos americanos y a su tráfico aéreo, ya que ante el aumento del absentismo de los controladores de tráfico no remunerados, cada día se cancelan varios centenares de vuelos por motivos de seguridad.





Los demócratas, sin embargo, continuaron este enfrentamiento durante más de un mes impugnando el presupuesto propuesto por los republicanos. En el centro de su desacuerdo: la cuestión de los costes sanitarios. Mientras pedían una ampliación de las subvenciones para el programa de seguro médico apodado “Obamacare”, que beneficia principalmente a los hogares estadounidenses más pobres, los republicanos, mayoría en el Congreso, propusieron una simple ampliación del presupuesto actual.





Se evitaron despidos pero no hubo acuerdo sobre salud





Sin embargo, estas subvenciones expirarán a finales de año y, según la oposición, dejarían en la estacada a millones de estadounidenses. KFF, un grupo de expertos especializado en temas de salud, estima que los costos del seguro médico podrían duplicarse en 2026 para 24 millones de estadounidenses que utilizan Obamacare.





Ante la extensión del cierre, Donald Trump ha seguido amenazando con el despido de miles de funcionarios para doblegar a los demócratas. A mediados de octubre, más de 4.000 de ellos habían sido despedidos. Y justo cuando un juez declaró ilegales estos despidos, la Casa Blanca anunció 10.000 más.









Fue sobre estos despidos de funcionarios donde finalmente se pusieron de acuerdo los republicanos y los ocho demócratas disidentes. Conocidos en su mayoría como centristas, aceptaron la propuesta presupuestaria republicana a cambio de la cancelación de todos los despidos realizados desde el inicio de la parálisis.





“Las semanas de negociaciones con los republicanos dejaron en claro que no discutirían temas de atención médica” poner fin a la parálisis, aseguró una de ellas, la senadora demócrata Jeanne Shaheen, en un comunicado. “Esperar más sólo prolongará el sufrimiento que sienten los estadounidenses por el cierre”añadió.





Además de los despidos, los ocho disidentes se marcharon casi con las manos vacías: no se llegó a ningún acuerdo sobre los costes sanitarios, problemático en el centro del cierre. Simplemente obtuvieron la promesa del líder republicano del Senado, John Thune, de que pronto se celebraría una votación sobre esta cuestión. Una promesa vacía, como han denunciado muchos demócratas electos, ya que el líder de la Cámara, Mike Johnson, se negó a comprometerse a proporcionar el mismo voto en la cámara baja. Los republicanos “no están actuando de buena fe en lo que respecta a la salud de los estadounidenses”acusó el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, durante una conferencia de prensa el lunes.





“Desastre político”





Ante esta derrota, muchas voces dentro del Partido Demócrata criticaron duramente la decisión de sus ocho colegas –algunos de los cuales se jubilarán el próximo año– y la calificaron en particular de “traición”. ” Patético. Esto no es un acuerdo, es una capitulación, ¡no dobles la rodilla! »lanzó en X el gobernador de California Gavin Newsom, conocido por su feroz oposición a Donald Trump.









El senador de Vermont Bernie Sanders, una figura progresista, estimó justo antes de la votación del Senado que planteaba el riesgo de una “desastre político”. “Creo que sería una decisión desastrosa capitular ante Trump ahora”declaró. “El presidente Trump corre el riesgo de verse envalentonado por el acuerdo de estos ocho demócratas”añadió el senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, al medio público PBS.









Pocos días después de varias victorias electorales importantes de los demócratas atribuidas a su estrategia sobre el coste de la vida, este revés podría tener también graves consecuencias para el partido, analiza Stephen Collinson en un editorial para la CNN. “A la primera oportunidad de poner en práctica esta lección – defendiendo el acceso a una atención médica asequible – se dieron por vencidos, a pesar de que las encuestas mostraron que la mayoría de los votantes consideran a Trump responsable del bloqueo de los servicios públicos y están de acuerdo con los demócratas”. él escribió. Este fracaso podría exacerbar las profundas divisiones dentro del partido, ya que los líderes demócratas habían destacado la necesidad de unidad después de las victorias de la semana pasada.





A partir de ahora, los funcionarios electos y los partidarios demócratas quieren ver rodar cabezas, en primer lugar la de Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado. Si votó no el domingo por la noche, muchos sospechan que habría presionado, entre bastidores, a estos cargos electos moderados para llegar a un acuerdo con los republicanos.