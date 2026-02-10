



El asunto Epstein finalmente alcanzó a Jack Lang. El político francés, cuyo nombre aparece 673 veces en la correspondencia con el criminal sexual Jeffrey Epstein, hecha pública por la justicia estadounidense, acabó cediendo a múltiples llamamientos a la dimisión de la presidencia del Instituto del Mundo Árabe (IMA).





La semana pasada, Jack Lang le dijo a RTL que sentía ” Blanco como la nieve “ en este asunto y rechazó firmemente la hipótesis de su salida del IMA. Pero el sábado, el ex Ministro de Cultura “proponer” su dimisión en una carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores.





Es difícil permanecer al frente de una institución de este tipo cuando la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) abrió el viernes una investigación preliminar por “blanqueo de defraudación fiscal agravada”, dirigido a Jack Lang y su hija Caroline, después de las revelaciones de Mediapart. Las mismas personas que revelaron la existencia de la sociedad offshore Prytanee LLC, propiedad conjunta de Jeffrey Epstein y Caroline Lang, no declarada ante las autoridades fiscales francesas y de la que Jack Lang se habría beneficiado.









Si Jack Lang aún mantiene su inocencia, las numerosas revelaciones sobre las relaciones financieras pero también amistosas mantenidas con el pedófilo se apoderaron de él: negociación de un riad por 5,4 millones de euros, pago de gastos de viaje, invitación a una fiesta de cumpleaños… “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” repasa una semana de revelaciones comprometedoras, que terminó con la dimisión de Jack Lang.





• La empresa Prytanee LLC no declarada ante las autoridades fiscales francesas.





La divulgación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de varios millones de documentos puso de relieve el nombre de la familia Lang. El medio de investigación Mediapart reveló el 2 de febrero vínculos financieros inéditos establecidos entre Jeffrey Epstein y esta familia.





La investigación pone de relieve la existencia de una empresa conjunta, domiciliada en Saint-Thomas, una de las tres Islas Vírgenes Americanas, conocida por ser un paraíso fiscal. Esta sociedad offshore creada en 2016, Prytanee LLC, pertenece a partes iguales al empresario estadounidense y a Caroline Lang, la hija del expolítico socialista. Su finalidad era la compra de obras de arte (pinturas, dibujos, esculturas, etc.).









Prytanee LLC no ha sido declarada ante las autoridades fiscales francesas, como confirmó Caroline Lang a Mediapart, reconociendo una “Ingenuidad desconcertante”. Quien renunció a la delegación general del Sindicato de Producción Independiente (SPI) tras las revelaciones de Mediapart, explicó a los medios que “dijo que sí” a una propuesta de Jeffrey Epstein para crear un fondo conjunto, pero ” nacido (ser) ocupado sin nada.”





Caroline Lang también aparece en un testamento financiero firmado por Jeffrey Epstein, dos días antes de su muerte. El documento prometía 5 millones de dólares, una suma que ella afirma desconocer.





Tras estas revelaciones, la hija del ex Ministro de Cultura Jack Lang anunció su renuncia a su cargo de delegada general del Sindicato de Producción Independiente (SPI). La mujer también renunció, este lunes 9 de febrero, a la Fundación Le Refuge, que apoya a jóvenes LGBT+ en crisis familiares.





• “Un coche y un conductor” para Jack Lang





Si Jack Lang niega, en particular a Mediapart, haber estado involucrado en esta sociedad offshore, varios documentos hechos públicos por la justicia estadounidense sugieren lo contrario.





En un correo electrónico de marzo de 2018 de Etienne Binant, un financiero cercano a Jack Lang y al criminal Jeffrey Epstein, el acuerdo del “Servicio de coche de Jack”. “También necesito que Darren (Indyke, abogado de Jeffrey Epstein a cargo del arreglo legal de Prytanee LLC, nota del editor) recomienda una compañía para facturar por el servicio del auto de Jack (él la usa razonablemente, pero ahora recibo la factura)”, escribió el financiero.









La cuestión de un “coche y conductor para Jacques” Ya había sido objeto de un correo electrónico de Jeffrey Epstein a Etienne Binant en diciembre de 2017, explica Mediapart, que precisa que el empresario cometía a menudo errores ortográficos en el nombre del francés. Jack Lang sólo negó a medias esta información a Mediapart: “Nunca tuve coche ni conductor. Tal vez taxis. Fue entonces cuando (una carga financiera) menos para el IMA. »





• Un “Lang Art Fund” vinculado a la sociedad offshore





Más allá de los gastos de viaje, Mediapart también menciona un fondo del que Jack Lang podría haberse beneficiado, si hubiera existido. Los medios destacan las discusiones en torno a un “Fondo de Arte Lingüístico”, lo que sugeriría la participación de Jack Lang en las actividades extraterritoriales de Jeffrey Epstein y Caroline Lang.









El financiero pedófilo explicó, en un correo electrónico de enero de 2016, dirigido a la familia Lang y consultado por Mediapart: “Estoy invirtiendo 20 millones de dólares. Jacques (sic) compra las obras de arte. No intervengo. Repartimos las ganancias por igual. Lo recaudado va para él o para los miembros de su familia que él designe: hijos, nietos, etc. Si él prefiere que mi nombre no aparezca, a mí también me parece bien. Puede llamarlo Fondo Lang Art. Si lo desea, también puede recibir un salario anual por la administración. »





• Negociación de un riad por 5,4 millones de euros





Además de la empresa Prytanee LLC, Jack Lang también habría participado en las negociaciones sobre la venta de un riad en Marrakech. Un elemento adicional en las relaciones financieras con el delincuente sexual.





De hecho, Mediapart ha revelado una serie de intercambios fechados en marzo de 2015 que ponen de relieve las negociaciones en torno a la venta de un riad en Marrakech, el Ksar Masa. El 31 de marzo de 2015, Jack Lang indicó que “el precio es de 5.400.000 euros, offshore”, después de que su esposa, Monique Lang, hablara con Jeffrey Epstein al respecto. Interrogado por Mediapart, el interesado indicó que no recordaba “muy bueno sobre esta historia”creyendo tener “Tuve que simplemente transmitir las afirmaciones del vendedor, sin comentarios”.





• Jeffrey Epstein, el “amigo” que nos gustaría olvidar





Además, si Jack Lang afirma que el empresario no estaba “no es un amigo”un correo electrónico de Etienne Binant a Jeffrey Epstein pone en duda esta afirmación: “Jack personalmente insistió en que vinieras por su cumpleaños. Jack es muy discreto, está reservado para su círculo íntimo y eso significa mucho para él”. escribe el financiero.













“Mecenas muy dispuesto, frecuentaba entonces Tout-Paris. Nos sedujo con su erudición, él continúa. Cuando establezco una relación de simpatía, no tengo la costumbre de preguntarle a mi interlocutor sobre sus antecedentes penales. »





• Una dimisión bajo presión





Si los documentos consultados no sugieren, tal como están, una participación de Jack Lang en los crímenes de Jeffrey Epstein, la acumulación de vínculos de interés, financieros y amistosos, ha desacreditado al presidente del IMA, que finalmente decidió este sábado presentar una carta de dimisión dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores.









Inicialmente se aferró a su puesto, rechazando la perspectiva de dimitir, a pesar de numerosos llamamientos del panorama político, desde los socialistas hasta el Renacimiento.





“Propongo dimitir en la próxima reunión extraordinaria del consejo” escribió finalmente el actual presidente del IMA cuando fue citado este domingo en el Quai-d’Orsay.