En Sudáfrica, cómo la violencia xenófoba empuja a los migrantes a huir

Miles de sudafricanos salieron a las calles el martes 30 de junio y corearon comentarios xenófobos, como se puede ver en el vídeo que encabeza el artículo. Al frente de la procesión, hombres blandiendo palos y escudos tradicionales zulúes. Acusan a inmigrantes indocumentados de ” volar “ empleos locales, en un contexto de desempleo masivo (33%) y que alimenta la delincuencia en el país.

En la manifestación celebrada en Durban, en el este del país, los manifestantes agitaban carteles que decían: “Dejen de ocultar a los extranjeros ilegales. Dejen de emplearlos y alquilarles alojamiento”. ».

Estos grupos ciudadanos, liderados en particular por el movimiento Marcha y Marcha, exigieron que los migrantes abandonen el territorio antes del 30 de junio. “Estamos siendo testigos de una nueva forma de violencia de los negros contra otros negros, distrayendo la atención de los verdaderos culpables de la crisis económica”estimó el politólogo Sandile Swana.

En las redes sociales, videos ultraviolentos muestran a manifestantes agrediendo físicamente a inmigrantes. En uno de ellos vemos a un sudafricano azotando a un congoleño delante de su tienda. En otro, los manifestantes intentan entrar en un recinto para ahuyentar a los inmigrantes indocumentados.

También se filmaron numerosas escenas de saqueos de comercios regentados por inmigrantes. Este sentimiento “anti-extranjero” provocó la muerte de dos mozambiqueños, un etíope y un malauí.

Si Sudáfrica ya ha experimentado violentos estallidos xenófobos desde 2008, esta es la primera vez que los inmigrantes se ven obligados a huir en masa. “Queremos que en los próximos seis meses el gobierno se deshaga de la gente que no se ha ido”declaró la líder del movimiento Marcha y Marcha, Jacinta Ngobese-Zuma. Prometió organizar nuevas manifestaciones cada jueves.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció “ condenar actos de violencia ”, pero rechazó las acusaciones de xenofobia: llamó a los países africanos a abordar las crisis económicas y de gobernanza que alimentan la migración.

Como Sudáfrica es la economía más grande del continente más pobre del mundo, los extranjeros se sienten atraídos por las perspectivas laborales. Según las estadísticas oficiales, en el país del ex presidente Nelson Mandela viven unos 3 millones de inmigrantes, o el 5,1% de la población.