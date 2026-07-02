De nuevo el racismo, Suecia se enfurece contra Francia: informe de Trump sobre el Mundial

Los tres países organizadores del Mundial están clasificados para los octavos de final. Canadá se enfrentará a Marruecos, México desafiará a Inglaterra y Estados Unidos se enfrentará a Bélgica tras vencer a Bosnia-Herzegovina el miércoles por la noche. Los belgas regresan del infierno: una victoria por 3-2 ante Senegal después de ir ganando 2-0. “Todo el vestuario está devastado”reaccionó el defensa senegalés Moussa Niakhaté. Pensamos mucho en este gran equipo que encontró Francia durante la fase de grupos.

Seis partidos más en dos días para terminar con los octavos de final y conocer a las dieciséis naciones que aún están en liza. Este jueves por la tarde, España se enfrentará a Austria, selección que disputará su primer partido eliminatorio en un Mundial desde 1954. Seguirán los partidos entre Portugal y Croacia, y luego entre Suiza y Argelia. Un equipo final del cual la mitad de los integrantes son binacionales. Dicho esto, aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

¿Es Rudi García autor de un desliz racista? Interrogado por la RTBF tras la victoria de su equipo contra Senegal, el francés hizo un análisis al menos embarazoso sobre el rival de la jornada: “Conocemos a estos equipos, pierden su estructura táctica hacia el final del partido. » Estos “equipos allí” ? ¿Pero de quién está hablando? Cuestionado sobre este punto en rueda de prensa, el técnico ahogó el pescado con consideraciones tácticas tras dejar de lado el tema: “No, no, no dije eso. Estás haciendo declaraciones equivocadas”. Una reacción algo breve, sobre todo porque estos famosos “declaraciones” fueron filmados…

Como lamentablemente estamos hablando de racismo, Bastian Schweinsteiger finalmente reaccionó a su problemática salida en un comunicado de prensa. Recordemos que el 27 de junio el ex jugador alemán describió el fútbol africano como “a veces poco ortodoxo, un poco salvaje, no tan táctico” – Véase la similitud de sus palabras con las de Rudi García. Más que admitir un error, se defendió diciendo… hablando de fútbol: “Es un análisis de fútbol. Ni más ni menos. No quería ofender a nadie en absoluto”. El director deportivo del canal ARD donde trabaja es incluso categórico: “No veo ninguna forma de racismo en eso, ni en la elección de las palabras. » Estamos muy lejos de cuestionarnos.

Para que el historial de racismo de este Mundial esté actualizado, agreguemos finalmente que la FIFA anunció el día 1ejem julio tiene “identificaron 89.000 publicaciones ofensivas durante la fase de grupos del Mundial 2026”, incluido el 11% de carácter racista. Comentario del servicio de moderación de las redes sociales de la institución internacional: “El abuso racista está aumentando y se ha convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores. » Dentro o fuera del campo, es imposible escapar de ello.

El mundo de los asuntos del consumidor. Una bufanda por 48 euros, una camiseta por 114 euros, un kit de maquillaje por 13 euros… Esto es lo que descubrió un periodista de “l’Equipe” en una tienda de la FIFA en el estadio neoyorquino. En el menú de esta visita: precios desorbitados, una montaña de productos derivados de todo tipo y mucha gente que gasta generosamente en souvenirs. Tras asegurar que la FIFA “no genera absolutamente ningún beneficio” Nuevas pausas a pesar de las páginas publicitarias añadidas, esperamos con impaciencia (no) que Gianni Infantino nos diga lo mismo sobre esta raqueta oficial.

Más fan de Mbappé que de su mujer. Este es el reproche que Vanessa Williot-Bertrand le hizo de forma humorística a su marido Xavier Bertrand en una publicación de Instagram. La que se presenta en su descripción como “esposa de” filmó a su marido viendo el partido de la selección francesa contra Suecia el 30 de junio. Lo vemos sentado en su sofá hablando de Kylian Mbappé. “Doce años juntos y sólo tiene ojos para un tipo en pantalones cortos persiguiendo una pelota…”comenta. Sugiere a quienes también son “fanáticos absolutos” del capitán de los Bleus etiquetar al presidente de la región de Altos de Francia. Aunque no sabremos cuántas personas han jugado el juego, su publicación solo tiene dos comentarios: el primero se declara más bien fan de Michael Olise, y el segundo describe a Xavier Bertrand como “bribón”. Ups !

Los suecos no pueden digerir la derrota ante los franceses. Al día siguiente del partido perdido por 3-0, el capitán Victor Lindelöf consideró que el arbitraje había sido favorable a los blues. “Queríamos ser agresivos en los duelos y demostrar que queríamos conseguir un buen resultado. Creo que a veces les resulta un poco fácil sacar los tiros libres”lamentó, informa el periódico “Expressen”. La misma historia para el defensa izquierdo Gabriel Gudmundsson: “Es así cuando nos enfrentamos a Francia. Hay muchas estrellas, los árbitros quizás no piten tanto. Podrían haber pitado mucho más a menudo que lo que hicieron. » Puede que no estemos en la mejor posición para juzgar, pero eso nos convierte en un poco mal jugador, ¿no?