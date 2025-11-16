Misa en homenaje a Pétain en Verdún: alrededor de un centenar de manifestantes, una denuncia por revisionismo presentada

Publicado el 15 de noviembre de 2025 a las 14:30 horas. Lectura: 2 min.







Este sábado 15 de noviembre se celebró una misa en homenaje al “mariscal Pétain y sus soldados” en una iglesia de Verdún, pocos días después de la conmemoración del armisticio de 1918. El servicio generó polémica, ya que el alcalde de la ciudad mártir intentó prohibir el evento, que finalmente fue autorizado el viernes por la justicia administrativa. Esta misa atrajo a un puñado de fieles y a un centenar de manifestantes.





Poco después de su detención, el prefecto de Mosa, Xavier Delarue, indicó que iba a presentar una denuncia por comentarios “claramente revisionista” celebrada al margen del acto, sobre la base del artículo 40 del Código Penal, que exige que todo funcionario con conocimiento de un delito o falta se ponga en contacto con el fiscal.





“Un número muy pequeño” de personas, “alrededor de veinte como máximo”asistió a este servicio en la iglesia de Saint-Jean-Baptiste, declaró el prefecto. “Se organizan las cosas para que la iglesia esté cerrada y reservada para los miembros de la asociación”explicó.









El prefecto precisó que habló antes de la ceremonia con el sacerdote que celebraba la misa, para garantizar que se respetaran las normas derivadas de la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado, es decir, que no se hablaba ni se distribuían folletos de carácter político.





“¡Revisionista!” »





Pero al final del servicio religioso, el presidente de la Asociación para la defensa de la memoria del mariscal Pétain (ADMP), Jacques Boncompain, afirmó ante los periodistas que el jefe del régimen de Vichy, condenado a muerte en 1945, había sido “el primer luchador de la resistencia en Francia”.





“No tienes miedo de ser procesado”le dijo un manifestante, mientras agentes de policía seguían la conversación. El proceso de Philippe Pétain en 1945 “no cumplió con los criterios de equidad”estimó también Jacques Boncompain, mientras que una persona lo describió como “¡revisionista!” ».









Bajo abucheos, el activista de extrema derecha Pierre-Nicolas Nups, ex candidato a las elecciones legislativas de 2024 en Meurthe-et-Moselle bajo la bandera del Partido de Francia, interpretó “Maréchal nous voilà”, la canción en alabanza al jefe del régimen de Vichy. El prefecto dijo que también estaba considerando una denuncia contra “dos individuos” vinculado al Partido de Francia “que no han dejado de acosar a la policía”.





“Lamento lo que pasó hoy”









“He puesto en marcha un sistema para evitar el contacto físico” entre los manifestantes y las personas que acudían a misa, indicó el prefecto.





Varios cargos electos estuvieron presentes en la manifestación con sus pañuelos tricolores. “Estoy profundamente consternado, porque pienso en todas las víctimas de la barbarie nazi y de la revolución nacional, la ideología del mariscal Pétain”declaró Samuel Hazard (varios a la izquierda) a la prensa.









“No es posible que estemos a la deriva así”declaró una feligrés, Mariette Descamps, portando un cartel que decía “Catho pas fascista”. “Lamento lo que pasó hoy”dijo. Esta masa, “Esto es difamar a todos los justos de nuestro país. La extrema derecha se deleita »Junto a él está su hija Elise, activista de la CFDT.





La ADMP había sido autorizada por el arzobispo-obispo de Metz, administrador apostólico de Verdún, a celebrar misa por el descanso del alma del mariscal Pétain y de las víctimas de todas las guerras.





Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial y luego jefe del régimen de Vichy que colaboró ​​con la Alemania nazi, fue golpeado por la indignidad nacional en 1945.