El informe del COR sobre las pensiones, aún no publicado pero ya ardiendo

Aún no validado oficialmente por sus miembros –deberá hacerlo el 11 de junio–, el informe anual del Consejo de Orientación para el Retiro (COR) ya está debatido. De hecho, ya se han filtrado elementos a la prensa y, en particular, a “Le Parisien”. Esto demuestra que el tema sigue candente tres años después de la reforma de Elisabeth Borne sobre la transición a los 64 años y, sobre todo, a menos de un año de las elecciones presidenciales.

Entre los elementos que corren el riesgo de alimentar el debate, la cifra de “67,6 años”. Según el COR, esta es la edad media de jubilación que habría que alcanzar en 2070 para que el sistema alcanzara el equilibrio financiero, suponiendo que sólo entrara en juego el parámetro de la edad. Explicaciones.

El Consejo de Orientación para la Jubilación es una organización adscrita a Matignon que cuenta con 41 miembros: parlamentarios, personalidades cualificadas, representantes de las organizaciones patronales y sindicales y de la administración en particular. Publica varios informes cada año, pero el más analizado es el de las pensiones: un documento largo, que pretende ser un diagnóstico compartido, compuesto de simulaciones sobre el sistema de pensiones, basadas en diferentes variables e hipótesis, como la tasa de crecimiento, la tasa de natalidad o la esperanza de vida.

Este lugar de especialización, que se supone que es políticamente neutral para arrojar luz sobre los debates sobre las pensiones, se ha encontrado en los últimos años en el centro de debates muy políticos, en particular durante la última reforma de las pensiones, en 2023.

A finales de octubre de 2023, el ex presidente del COR, Pierre-Louis Bras, fue destituido tras varios meses de tensiones con el ejecutivo. Este último criticó al alto funcionario por generar confusión en un debate explosivo, al afirmar, por ejemplo, que “El gasto en pensiones no (descendió)”. Desde entonces, el COR está presidido por Gilbert Cet, economista liberal cercano a Emmanuel Macron, ex miembro del Banco de Francia y del grupo de expertos sobre el salario mínimo, partidario de aumentar la edad de jubilación. Habla habitualmente en debates económicos y sociales como parte de sus otras funciones (por ejemplo, es profesor en una escuela de negocios), a riesgo de molestar dentro de la institución.

Incluso antes de su adopción, el 11 de junio, y su posterior publicación, el informe COR 2026, filtrado a la prensa en una versión provisional, está alimentando los debates.

¿Qué predicciones contiene? Según los trabajos del consejo, el déficit del sistema de pensiones se mantendría, a medio plazo, en línea con las previsiones establecidas hasta ahora, en el 0,2% del PIB en 2030 y en el 0,9% en 2045. Esto se debe, en particular, a la duplicación de la previsión de migración neta del INSEE (+150.000 personas, es decir, un mayor número de trabajadores y, por tanto, de cotizaciones), así como a una esperanza de vida que aumentaría ligeramente más. lentamente. de lo previsto (lo que limita el aumento de las pensiones a pagar).

Sin embargo, la situación empeoraría a largo plazo, con un déficit del 2,4% del PIB en 2070, frente al 1,4% del anterior informe del COR. Este deterioro se explica, en particular, por una revisión a la baja de la tasa de fertilidad tomada como supuesto: 1,45 hijos por mujer frente a 1,8 anteriormente, lo que acelerará el envejecimiento de la población. Menos hijos significa, en última instancia, menos activos para financiar el plan.

Sin embargo, el Consejo se preocupa de precisar que “Es importante ser cautelosos al analizar estas perspectivas a largo plazo”. Difícil, por ejemplo, establecer una curva de natalidad. “muy robusto” más allá de 2045.

A pesar del déficit, estas cifras “No corroboran la idea de un aumento del gasto en pensiones que escaparía a cualquier control”precisa también el organismo, que no quiere ser alarmista. “Es importante recordar esto, particularmente en un contexto donde los jóvenes expresan dudas sobre la capacidad del sistema para garantizarles una pensión en el futuro”está subrayado.

Desde que se filtró la versión provisional del informe, los artículos de prensa no han dudado en mencionar un “ pista explosiva » : el CDR propone una jubilación a los 67,7 años. En realidad, esta cifra no constituye una recomendación del CDR, ya que no formula ninguna.

Es el resultado de simulaciones que han “tienen vocación exclusivamente educativa y no constituyen en modo alguno propuestas de reforma”, según el documento. En concreto, el CDR se preguntó: si sólo jugáramos con un único parámetro (edad de jubilación, reducción de las pensiones, aumento de las cotizaciones), ¿a qué nivel debería fijarse para que el sistema alcance el equilibrio?

Respuesta: al afectar sólo la edad, habría que aumentar la edad media de inicio hasta los 64,4 años en 2030, hasta llegar a los 67,6 años en 2070. Al afectar sólo el nivel de las pensiones, tendría que haber una reducción media relativa de 7,4 puntos. Y variando únicamente los niveles de los impuestos, sería necesario un aumento de hasta 5,6 puntos en 2070 para equilibrar el sistema. “Estamos en una fase de hipótesis que quizás la prensa haya exagerado”reaccionó el economista Michaël Zemmour, especialista en protección social.

Recomendación o no, esto basta para avivar los debates de cara a las elecciones presidenciales: entre la introducción de la jubilación financiada, la jubilación a los 60 años o la eliminación de cualquier edad de jubilación, los candidatos declarados ya han esbozado varias vías.