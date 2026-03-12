“El 10 de mayo reabriremos un museo François-Mitterrand en Château-Chinon”





Evidentemente, la fecha no fue elegida al azar: el 10 de mayo de 2026, cuarenta y cinco años después de la elección de François Mitterrand al Elíseo, se reabre un museo en honor a su memoria en Château-Chinon, la ciudad de Nièvre de la que fue alcalde durante mucho tiempo. Llamada la Ciudad de los Regalos – François-Mitterrand, el lugar reúne en realidad dos museos: uno dedicado a los obsequios recibidos por el ex presidente y otro dedicado a la moda a partir de piezas adquiridas por el ex jefe de Estado. ¿Por qué relanzar un museo así? ¿Qué legado deja François Mitterrand, fallecido en 1996? Entrevista a Fabien Bazin, presidente socialista del consejo departamental de Nièvre, que lidera este proyecto.





El 10 de mayo habéis reabierto un museo François-Mitterrand en Château-Chinon. ¿De qué se trata?





Fabien Bazin François Mitterrand donó al departamento de Nièvre los obsequios que recibió como Presidente de la República durante sus viajes, viajes o recepciones oficiales durante sus dos mandatos de siete años. (1981-1995). También había una colección de trajes: el ex presidente era sensible a la moda femenina, era cercano a Pierre Bergé y también quería hacer accesibles al público estas piezas y accesorios que trazaban la evolución de la vestimenta a lo largo del tiempo. Son estos dos museos, ahora unidos entre sí con nuevos equipamientos, los que se inaugurarán el 10 de mayo…





¿Por qué este nuevo lugar, cuando ya existía un museo François-Mitterrand en la ciudad…?





Como todos los museos presidenciales, había estado en desuso. Ahora sólo recibía 6.000 visitantes al año y había estado cerrado en los últimos años. Desde principios de los años 2000, empezamos a pensar en imaginar un lugar nuevo. Es un museo, pero también queríamos que fuera un lugar de debate y reflexión. A través de esta diplomacia de los regalos emerge toda la geopolítica de la época. Hoy estos temas están en el centro de nuestros debates: en los mercados, nunca había oído hablar tanto de lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. El día de la inauguración también organizaremos una mesa redonda con el ex ministro Jean Glavany sobre la situación geopolítica mundial.









Esta Ciudad de los Presentes será también un lugar de debate: en un momento en que los mercados o los cafés cierran en las zonas rurales, recreamos un lugar abierto a los nivernenses y a los visitantes de todas partes, que también podrán relajarse en los jardines con un buen libro… Estamos en una época donde reina la emoción, donde la razón no siempre prevalece. Promover esta historia, sin caer en la hagiografía de Mitterrand, es también, espero, devolver la razón al debate público.





¿Qué recuerda del legado de François Mitterrand?





Esto es lo que más recuerdo, es el lugar de la palabra, y por tanto de la razón, en sus dos sexenios. Era un hombre que tenía esta pasión por la escritura y por la controversia, por ejemplo envió postales a los habitantes de Nièvre desde Bakú, también están sus cartas a Anne Pingeot… Hoy, por el contrario, la época es la de la sinrazón trumpiana. E incluso en la Asamblea, el campo léxico de nuestros diputados se ha dividido por diez…









¿Qué piezas podemos ver en este museo?





Hay cerca de 300… y más en reserva. Imágenes de archivo, de Reagan, Gorbachov… Explicaciones del protocolo de donación. Por mi parte, me gusta mucho el cofre con forma de cocodrilo que el territorio de Wallis y Futuna le ofrece al presidente.







Escultura “Date Picking”, ofrecida por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en septiembre de 1991 y un elefante de madera tallada y decorado con marquetería de marfil. Ofrecido por el Ministro de Información de la India, 29 de noviembre de 1982. DEPARTAMENTO DE NIÈVRE – CITÉ DES PRESENTA FRANÇOIS-MITTERRAND





“Nièvre es el país de mi vida”, afirmó François Mitterrand. ¿Cómo explica su apego a este departamento del que no era originario?





Primero que nada, ¡lo entiendo! Es un departamento rural y bastante pobre, donde por ejemplo recibimos durante mucho tiempo a los “Pequeños París”, estos niños abandonados o huérfanos colocados por la asistencia pública en familias de Morvan. Es una tierra de migración, de intercambio, que conlleva valores de fidelidad, lealtad… Y además, estos se encuentran entre los paisajes más bellos de Francia. Hay un olor a Chateaubriand en nuestro territorio.



