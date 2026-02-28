“Guerra abierta” entre Pakistán y Afganistán: lo que sabemos





“ Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es una guerra abierta entre nosotros y usted. “, declaró el Ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, este viernes 27 de febrero por la mañana, en la cadena X. ” Nuestras tropas tienen toda la capacidad necesaria para aplastar cualquier ambición agresiva. », añadió el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif. A “guerra abierta” que sigue a una ofensiva lanzada el día anterior por Afganistán… y años de tensiones.









Pakistán atacó varios sitios afganos durante la noche, incluidas las principales ciudades de Kabul y Kandahar, una “respuesta apropiada” al ataque afgano del día anterior, según el Ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi.





El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo que sus ataques tenían como objetivo ” Objetivos de defensa de los talibanes afganos » en Kabul, Kandahar y la provincia fronteriza de Paktia (este). Las autoridades talibanes, por su parte, anunciaron nuevos ataques el viernes en “ gran escala contra posiciones de soldados paquistaníes “.













Marca de huelgas nocturnas “una escalada significativa y peligrosa en comparación con enfrentamientos anteriores”observó en X Michael Kugelman, especialista en el sur de Asia. “Pakistán parece haber ampliado sus ataques, que ya no apuntan sólo al TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan, los talibanes paquistaníes) pero ahora también el régimen talibán”añadió.

















El jueves 26 de febrero, el ejército afgano anunció “ ataques masivos » en la frontera, en respuesta a los bombardeos paquistaníes del fin de semana pasado. Islamabad había atacado los campos “ terroristas » y dejó más de 80 muertos, según una fuente de seguridad.





En represalia, el portavoz de las autoridades talibanes, Zabihullah Mujahid, afirmó que las fuerzas afganas habían tomado quince puestos avanzados paquistaníes el jueves y matado ” decenas » de soldados. El gobierno talibán confirmó los ataques paquistaníes el viernes.









El Ministerio de Defensa afgano dijo que ocho de sus soldados murieron durante la ofensiva terrestre del jueves, lanzada desde las provincias afganas de Nangarhar y Kunar.





Un portavoz del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, habló de “ grandes pérdidas » luego infligida a los afganos. El general del ejército paquistaní Ahmed Sharif Chaudhry dijo a los periodistas el viernes que “274 miembros del régimen talibán y terroristas” habían muerto, así como 12 soldados paquistaníes durante las últimas operaciones. Es difícil verificar de forma independiente las cifras de pérdidas anunciadas por cada parte.





Según la misión de la ONU en Afganistán, los bombardeos del pasado fin de semana, los mayores desde octubre de 2025, provocaron la muerte de al menos 13 civiles, mientras que el gobierno talibán afirmó que habían muerto al menos 18 personas.









Este viernes aumentan los llamamientos a la desescalada. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, instó a Pakistán y Afganistán a respetar escrupulosamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario.





Por su parte, Beijing afirmó “profundamente preocupado” ante las hostilidades entre estos países vecinos afganos y paquistaníes y pidió un alto el fuego “lo más rápido posible”. “China siempre ha trabajado como mediadora en el conflicto entre Pakistán y Afganistán a través de sus propios canales y está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo para aliviar las tensiones”declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.





Los jefes de las diplomacias saudí y paquistaní también hablaron por teléfono sobre los medios “para reducir las tensiones” en la región, según un comunicado de prensa publicado el viernes por Riad.









“Hemos enfatizado repetidamente la necesidad de una solución pacífica y siempre esperamos que el problema se resuelva mediante el diálogo”indicó el portavoz de las autoridades talibanes en Kandahar, Zabihullah Mujahid. Antes de especificar que“Actualmente, aviones de reconocimiento paquistaníes sobrevuelan el espacio aéreo afgano”.









Desde los enfrentamientos anteriores que dejaron más de 70 muertos en ambos bandos en octubre, los puntos de cruce terrestre entre los dos países sólo han estado abiertos para los afganos que quieran regresar a su país. Una tregua aprobada el 19 de octubre tras la mediación de Qatar y Turquía fue considerada obsoleta nueve días después por Pakistán, que acusó a Afganistán de orquestar ataques llevados a cabo por los talibanes paquistaníes (TTP).





Desde entonces, las rondas de negociaciones no han logrado desactivar el conflicto, aunque una intervención de Arabia Saudita ayudó a facilitar la liberación de tres soldados paquistaníes capturados por los afganos en octubre.









Pakistán, potencia nuclear, y Afganistán se han enfrentado esporádicamente desde que los líderes talibanes tomaron el control de Kabul en agosto de 2021. Islamabad acusa a las autoridades afganas de albergar a militantes armados que lanzan ataques en territorio paquistaní. Lo que Kabul niega. La mayoría de los ataques fueron reivindicados por los talibanes paquistaníes (TTP).