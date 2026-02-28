Violencia doméstica: el judo francés está indignado tras la absolución de un entrenador

Publicado el 1 de diciembre de 2021 a las 21:49,

actualizado el 1 de diciembre de 2021 a las 9:57 p.m. Lectura: 3 min.







La absolución del entrenador de judo Alain Schmitt por violencia doméstica contra la campeona olímpica Margaux Pinot provocó indignación entre las estrellas francesas del judo este miércoles 1ejem diciembre, cuando la fiscalía apeló la decisión.





Estimando “no tener pruebas suficientes de culpabilidad” de violencia perpetrada por un ex miembro del equipo francés de judo contra su compañero, este fin de semana en Seine-Saint-Denis, el tribunal penal de Bobigny absolvió a Alain Schmitt durante una audiencia de comparecencia inmediata que no terminó hasta media noche del martes al miércoles.





















Su nombramiento fue anunciado por la Federación Israelí de Judo el 15 de noviembre, cuyo presidente Moshe Ponti acogió con agrado la llegada de un “excelente entrenador que aportará a la selección nacional”.













En un mensaje de apoyo a su colega de la selección francesa, la estrella femenina del judo francés Clarisse Agbégnénou afirmó “sorprendido” por la decisión judicial.





“No tengo palabras para expresar todo lo que está pasando en mi cabeza y en mi cuerpo de mujer ante lo que ha sufrido mi compañera Margaux Pinot”tuiteó el abanderado de la delegación francesa en los Juegos Olímpicos de Tokio.









“Estamos todos profundamente conmovidos por lo que acaba de sufrir nuestra compañera Margaux Pinot”dijo unos minutos más tarde el tres veces campeón olímpico Teddy Riner.













Alain Schmitt, de 38 años, fue detenido en estado de ebriedad la noche del sábado al domingo en Blanc-Mesnil, pocas horas antes de su partida prevista hacia Israel, donde se espera que tome las riendas de la selección nacional femenina.





Margaux Pinot acusa a su compañero y ex entrenador del club Étoile sportif du Blanc-Mesnil de haberla golpeado, tirado del pelo pero también de haber intentado estrangularla durante un altercado en el apartamento de la joven de 27 años.









Sus gritos de ayuda alertaron a algunos vecinos, donde encontró refugio antes de que llegara la policía alrededor de las 2:30 a. m. Sufriendo de hematomas y la nariz rota, le recetaron diez días de ITT.









El miércoles por la tarde, la medallista de oro en Tokio con la selección francesa, en la nueva prueba por equipos mixtos, habló por primera vez en las redes sociales desde el inicio del asunto para expresar su indignación.





“¿Qué vale su defensa calumniosa ante mis heridas y la sangre que cubre el suelo de mi apartamento? ¿Qué faltaba? ¿La muerte al final, tal vez? »protestó publicando una foto de su rostro hinchado, que parece haber sido tomada poco después de los hechos.





“Probablemente fue el judo lo que me salvó”añadió. La audiencia del martes en Bobigny estuvo marcada por versiones contradictorias.









También con la cara magullada, Alain Schmitt negó “100%” los hechos que se le imputan. En el estrado negó haber asestado el más mínimo golpe a su pareja y describió una pelea entre amantes como una “tornado”basado en presas de judo y desencadenado por Margaux Pinot. “No fue una pelea de judo, fueron golpes”protestó el judoka en el bar.









El palmarés individual de Margaux Pinot, que luchó en dos categorías (-63 y -70 kg), incluye en particular una medalla de bronce mundial en 2019, dos títulos de campeona de Europa (2019 y 2020) y dos medallas de plata continentales (2017, 2021).