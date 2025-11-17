Glucksmann, Hollande y Cazeneuve reunidos, Camilo Castro liberado, Pierre-Emmanuel Barré atacado… Las cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Recibiste alguna noticia? Aquí te dejamos la principal información para recordar del sábado 15 y domingo 16 de noviembre.





· Camilo Castro liberado por Venezuela





Detenido en Venezuela desde finales de junio, Camilo Castro fue liberado y aterrizó el domingo en el aeropuerto de Orly, cerca de París. “Viva la libertad, viva la igualdad y viva la fraternidad. Que todos los seres de esta tierra vivan libres de todo sufrimiento”declaró entre sollozos, junto a su familia y al ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que acudió a darle la bienvenida.





Camilo Castro, profesor de yoga de 41 años, desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, que separa Venezuela de Colombia, donde vive. Había ido allí para renovar su visa de residencia en Colombia, que había caducado, explicó su familia en agosto. Luego desapareció, detenido por las autoridades venezolanas, que tardaron en reconocer que lo tenían retenido. Sus condiciones de detención fueron “extremadamente difícil”explicó su suegro, Yves Guibert, afirmando que “Un pensamiento especial para todos los rehenes franceses encerrados en el extranjero”.









Este éxito de la diplomacia francesa se produce pocos días después de la liberación de prisión, el 4 de noviembre, de Cécile Kohler y Jacques Paris. Los dos franceses estaban detenidos en Irán desde mayo de 2022 y ahora se encuentran alojados en la embajada de Francia en Irán. El 12 de noviembre, el escritor franco-argelino Boualem Sansal, encarcelado durante un año en Argelia, fue indultado por el régimen argelino y actualmente está siendo tratado en Alemania.





· Holanda, Glucksmann y Cazeneuve, uno al lado del otro





Mientras que la izquierda “unitaria”, desde el Partido Socialista hasta los Ecologistas, se reunía el sábado en Trappes (Yvelines) para defender una candidatura común de izquierda, François Hollande, Bernard Cazeneuve y Raphaël Glucksmann comparecieron juntos el domingo en Pontoise (Val-d’Oise) con el objetivo de reavivar la llama socialdemócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2027.





Los tres tienen en común el rechazo a unas primarias de izquierda y la aversión a la Francia Insumisa, el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, que se prepara más que nunca para su cuarta campaña presidencial. El domingo celebró una reunión cerca de Tours. “Bernard Cazeneuve los une diciendo “reunámonos” pero no “elijamos a nuestro candidato””explica el ex socialista y diputado de los Pirineos Atlánticos David Habib, miembro de la Convención, el movimiento del ex primer ministro.









Hasta ahora, Raphaël Glucksmann se había mantenido alejado de Bernard Cazeneuve. Sin embargo, había lanzado repetidamente un llamamiento a los socialdemócratas para que se unieran, proponiendo fusionar su movimiento con la Place publique. Una invitación que quedó en letra muerta. Domingo, “se está moviendo” pero la fusión no siempre es “no en la agenda”moderó el entorno de Raphaël Glucksmann.





El sábado, en Trappes, Lucie Castets anunció que las primarias de la izquierda unida se celebrarán en “otoño 2026”precisando que la fecha y términos de este proceso de designación serán anunciados durante la primera quincena de diciembre. Por ahora, ya se han anunciado tres candidatos: François Ruffin, Clémentine Autain y Marine Tondelier, que deberían ser nominados oficialmente por su partido a principios de diciembre.





· El revisionismo en Verdún junto al homenaje a Pétain





El prefecto de Mosa presentará una denuncia contra las declaraciones revisionistas realizadas al margen del homenaje que se rindió el sábado. “al mariscal Pétain y sus soldados” en una iglesia de Verdún. Xavier Delarue dijo que también estaba considerando una denuncia contra “dos individuos”vinculado al Partido de Francia, Pétainista, “que no han dejado de acosar a la policía”.





Autorizada por la justicia administrativa, a pesar de la voluntad del alcalde de Verdún de prohibirla, esta misa de homenaje reunió a una veintena de personas, entre ellas el presidente de la Asociación para la defensa de la memoria del mariscal Pétain, Jacques Boncompain, que sostuvo al final del servicio religioso que el jefe del régimen de Vichy había sido el “El primer combatiente de la resistencia de Francia”. El proceso de Philippe Pétain, en 1945, “no cumplió con los criterios de equidad”dijo también, mientras alguien lo llamaba “revisionista”.









El ministro del Interior, Laurent Nuñez, valoró sus declaraciones “contrariamente a nuestra memoria colectiva” y fuertemente condenado en la red X “cualquier intento de rehabilitar una figura vinculada a la colaboración y la opresión”. Bajo abucheos, el activista de extrema derecha Pierre-Nicolas Nups, ex candidato a las elecciones legislativas de 2024 en Meurthe-et-Moselle bajo la bandera del Partido de Francia, interpretó “Maréchal nous voilà”, la canción en alabanza al jefe del régimen de Vichy.





· COP30: negociaciones estancadas





En un ambiente festivo, varias decenas de miles de personas marcharon el sábado en Belém, Brasil, para “poner presión” sobre los negociadores de la COP30, reunidos en esta ciudad amazónica, y exigiendo acciones urgentes contra el calentamiento global. Durante la movilización, se organizaron funerales simbólicos en honor a los combustibles fósiles: alrededor de tres ataúdes con las palabras “carbón”, “petróleo” y “gas”, los manifestantes maquillados y vestidos de negro desempeñaron el papel de viudas afligidas.





A mitad del 30mi Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, esta acción de la sociedad civil llega en un momento en el que los resultados de las negociaciones son muy escasos. Una semana de consultas de la presidencia brasileña con los países no ha producido ningún avance para unir posiciones aún opuestas sobre tres temas: ambición climática, finanzas y barreras comerciales.









“Hay demasiado en juego como para permitir que tácticas de procedimiento o discusiones estancadas impidan el progreso”advirtió el presidente de la COP30, el diplomático brasileño André Correa do Lago, reconociendo los pocos avances logrados. La mayoría de los ministros llegarán a Belem el lunes para los últimos cinco días de conversaciones.





· Laurent Nuñez presenta denuncia contra Pierre-Emmanuel Barré





Laurent Nuñez decidió emprender acciones legales para denunciar los comentarios realizados por Pierre-Emmanuel Barré en Radio Nova en el programa “La Derniere”.





Describir a la policía y la gendarmería como“instituciones estructuralmente violentas, racistas y desempoderantes”el comediante luego bromeó: “Violaciones, mutilaciones, asesinatos y tipos que se graban haciendo todo esto mientras se divierten, en realidad la policía y la gendarmería, es Daesh con seguridad laboral”. Palabras juzgadas “indecible” por el Ministro del Interior.







