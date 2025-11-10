Elecciones legislativas en los Países Bajos: el centrista Jetten inicia negociaciones para formar una coalición

Publicado el 4 de noviembre de 2025 a las 13:53,

actualizado el 4 de noviembre de 2025 a las 2:30 p.m. Lectura: 1 min.







Rob Jetten, ganador de las elecciones legislativas holandesas, debe dar el primer paso para formar gobierno este martes 4 de noviembre, nombrando a un “explorador” encargado de determinar qué partidos están dispuestos a colaborar.





El centrista de 38 años obtuvo una sorpresiva victoria electoral la semana pasada, superando por poco al líder de extrema derecha Geert Wilders.





Esta victoria muy estrecha, con menos de 30.000 votos por adelantado, coloca a Rob Jetten en la posición de convertirse en el jefe de gobierno más joven y el primer ministro abiertamente gay de la quinta economía de la Unión Europea.





Primero debe formar una coalición, una tarea siempre delicada en los Países Bajos. La fragmentación de la vida política significa que ningún partido ha obtenido suficientes escaños en el Parlamento, que tiene 150, para formar una mayoría absoluta.









Para llegar a 76 escaños, la opción más viable es una coalición amplia que cubra todo el espectro político. Esto es también lo que quiere Rob Jetten. Esto es posible con una coalición de cuatro partidos; sin embargo, convencerlos de que colaboren será complicado.





Un “explorador” para facilitar la elección de una coalición





En los Países Bajos, el líder del partido que ganó las elecciones designa un “explorador” para que investigue a los diferentes partidos y determine quién está dispuesto a hablar con quién. Rob Jetten deberá nombrarlo este martes durante la jornada.









Según los medios holandeses, el más probable para desempeñar este papel es Wouter Koolmees, director de la compañía ferroviaria nacional NS, que ya ha sido “explorador” de la D66.





Los líderes del partido se reunirán más tarde el martes para aprobar o rechazar la elección de Rob Jetten. Sólo cuando el “explorador” haya completado el trabajo necesario para presentar coaliciones potenciales comenzarán las verdaderas negociaciones.





Hasta la formación de una nueva coalición, el gobierno dimitido de Dick Schoof sigue gestionando los asuntos actuales. Este último dijo que esperaba seguir siendo primer ministro hasta Navidad, pero Rob Jetten afirmó que no había tiempo que perder para formar un gobierno.