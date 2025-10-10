Gaza: Hamás dice que está dispuesto a liberar a “todos los rehenes” según el plan de Trump

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 22:34 horas. Lectura: 1 min.







El movimiento islamista palestino Hamás afirmó este viernes 3 de octubre que estaba dispuesto a liberar “todos los rehenes” detenido en la Franja de Gaza, como parte del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump destinado a poner fin a dos años de guerra en el territorio palestino.





“El movimiento anuncia su acuerdo para la liberación de todos los prisioneros de la ocupación – los vivos y los restos – según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”dijo Hamás en un comunicado, refiriéndose a los prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de rehenes retenidos en Gaza. Añadió que estaba dispuesto a iniciar negociaciones inmediatas para discutir el ” detalles “ de la liberación de los rehenes.









Unas horas antes, Donald Trump había dado a Hamás hasta el domingo por la noche para aceptar su plan, que presentó como un acuerdo. “última oportunidad” poner fin a dos años de guerra en el territorio palestino. “Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará el infierno como nunca antes contra Hamás”escribió en su red La Verdad Social.





Diferencias dentro de Hamás





El plan Trump prevé un alto el fuego, la liberación en un plazo de 72 horas de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos, el desarme de Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en Israel desató la guerra, así como la retirada gradual del ejército israelí. También prevé el establecimiento de una autoridad de transición encabezada por Donald Trump y el despliegue de una fuerza internacional.











