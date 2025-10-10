Elisabeth Borne pide “buscar compromisos desde la derecha republicana al Partido Socialista” para “salir de la crisis política”

Publicado el 9 de octubre de 2025 a las 12:10 p.m.

actualizado el 9 de octubre de 2025 a las 13:48 horas. Lectura: 1 min.







La ministra dimisionaria de Educación Nacional, Elisabeth Borne, llamó este jueves 9 de octubre en BFMTV a “encontrar compromisos entre la derecha republicana y el Partido Socialista” Para “salir de la crisis política” actual.









“Nuestro desafío hoy es salir de una crisis política y encontrar un camino”por lo tanto“lograr el diálogo con los grupos parlamentarios”dijo Elisabeth Borne. “También significa encontrar compromisos entre la derecha republicana y el Partido Socialista”añadió.





“Cuando hablamos de disolución, cuando algunos piden la dimisión del Presidente de la República, cuando quedan algunos días para tener la posibilidad de que Francia tenga un presupuesto a principios de 2026, creo que todos deben poner todas sus energías en encontrar una salida. Ése es el objetivo de Sébastien Lecornu, se trata de encontrar compromisos con la izquierda”desarrolló el ex primer ministro.





Porque “No podemos permitirnos el lujo de permanecer en un punto muerto, de dejar a los franceses en una situación de inestabilidad durante los próximos meses”estimó.





“Examinar las modalidades de suspender la reforma”





Elisabeth Borne, que abrió la puerta a un “suspensión” de la reforma de las pensiones que había impulsado con fórceps en 2023 gracias al 49,3, reiteró que era necesario “examinar las modalidades y consecuencias concretas de suspender la reforma hasta el debate que, en cualquier caso, tendrá lugar en el marco de las elecciones presidenciales”. “No dije que tuviéramos que estropearlo”aclaró.









Si bien dos ex primeros ministros de Emmanuel Macron, Gabriel Attal y Edouard Philippe, se han distanciado de él en los últimos días, el ex primer ministro estimó que “nadie debe debilitar la función del Presidente de la República, especialmente en la situación internacional que conocemos hoy”.





“Hemos asistido desde hace varias semanas a una escalada en la que todos dan la impresión de anteponer sus intereses partidistas y personales al interés del país”añadió.