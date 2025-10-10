El diputado RN Julien Odoul acusado de racismo tras insinuaciones sobre la ropa de un hombre

Publicado el 8 de octubre de 2025 a las 17:28 horas.

actualizado el 9 de octubre de 2025 a las 10:45 a. m. Lectura: 2 min.







El Foro BFMTV se transformó en una riña el martes 7 de octubre. Invitado con otros cargos electos al canal de noticias continuas, Julien Odoul, diputado de la Agrupación Nacional (RN) por Yonne, participó en un debate de casi tres horas con los franceses sobre la crisis política del país.









Después de un primer intercambio tenso con Danièle, una estudiante, durante el cual describió a La Francia insumisa (LFI) como un partido que alimenta el antisemitismo, el RN electo perdió los estribos. Frente a él, Kévin, el conserje del edificio, le recuerda las condenas de su partido, a diferencia del LFI. Julien Odoul se sorprende: “ ¿No hay condenas en LFI? ¿Quieres que cuente el número de condenas de tus amigos? »





Insinuaciones repetidas





En el set, los ánimos se están calentando. Mientras Kévin añade y pide al diputado que no evite el tema, el RN electo responde con una primera insinuación: “ Todo estará bien. Sé que hoy tienes un traje militar, (…) Puede que sea para celebrar algo, pero podemos hablar tranquilamente. “.









Una observación retomada repentinamente por Maxime Switek, periodista y presentador del programa, quien lo interrumpe y pide al funcionario electo que justifique sus comentarios. “ Monsieur viste traje militar y es bastante virulento en su modo de expresión. », añade Julien Odoul, antes de ser nuevamente interrumpido por Kévin: “ Responde, ve al final de mi atuendo. (…) ¿Qué iba a celebrar? » Insinuaciones que sugieren que el diputado RN está comparando al hombre con un miembro de Hamás, por su apariencia y su vestimenta.





“Julien Odoul es un racista despreocupado”





“ Si quieren que recite el tuit del señor Mélenchon hoy para celebrar el 7 de octubre, me parece repugnante. », continúa el diputado. En X, el líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, declaró: “ Triste aniversario de la tragedia del 7 de octubre que marca el inicio de este siglo. La violencia engendra violencia y continuamente se expande hasta convertirse en un genocidio sin fin. La ley del odio más fuerte y religioso parece prevalecer en el mundo. Pero debemos trabajar incansablemente por el triunfo de la razón y el derecho de las personas a vivir libres contra los fanáticos. »









“ La UJFP, la Unión Judía Francesa por la Paz (…)los judíos de izquierda en Israel denuncian a la extrema derecha de (Benyamín) Netanyahu (Primer Ministro israelí) y eres amigo de ellos », continúa Kevin. Un intercambio virulento, interrumpido por Maxime Switek, que no dejó de provocar una reacción en la izquierda. En racista despreocupado “.









La misma historia con la diputada ecologista y social Léa Balage El Mariky que condena a Julien Odoul de “ equiparar a un hombre con barba con un terrorista de Hamás “. En el mismo tuit, anunció que se comunicaría con el Ministerio Público y presentaría un informe a Arcom, la policía audiovisual y digital.



