Gaza: Donald Trump dice que se desplegará una fuerza internacional “muy pronto”

Publicado el 7 de noviembre de 2025 a las 8:20 am,

actualizado el 7 de noviembre de 2025 a las 12:39 p.m. Lectura: 1 min.







El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves 7 de noviembre que se desplegaría una fuerza internacional. “muy pronto” en Gaza. La víspera se había anunciado un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), destinado a apoyar el plan de paz del jefe de Estado estadounidense.









“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza”respondió Donald Trump a una pregunta de un periodista sobre el anunciado despliegue de dicha fuerza en el territorio palestino, que afronta una situación humanitaria aún muy precaria, casi un mes después de la entrada en vigor de una tregua entre Israel y Hamás el 10 de octubre.





“Tenemos varios países que se han ofrecido voluntariamente a intervenir en caso de un problema con Hamás, por ejemplo, o ante cualquier otro problema”añadió durante un intercambio con la prensa, al margen de una reunión diplomática en la Casa Blanca con los líderes de Asia Central.





Varios países ya están listos para participar





Estados Unidos presentó el miércoles a sus países socios un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz de Donald Trump en Gaza, incluido el despliegue de una fuerza internacional.





El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, reunió el miércoles a los diez miembros electos del Consejo, así como a varios socios regionales (Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía), según la misión estadounidense ante la ONU, señalando que esto demuestra la “apoyo regional” a este texto.









Según fuentes diplomáticas, varios países ya han mencionado que están dispuestos a participar en esta fuerza de estabilización, en particular Indonesia, pero están interesados ​​en un mandato del Consejo de Seguridad para desplegar tropas en el territorio palestino.





Esta fuerza está prevista en el acuerdo que desembocó en un frágil alto el fuego el 10 de octubre, tras dos años de guerra devastadora provocada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Según los términos de este acuerdo, estará formada por una coalición formada principalmente por países árabes y musulmanes, y desplegada en Gaza para supervisar la seguridad allí en caso de retirada del ejército israelí.