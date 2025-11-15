Apoyo a los ganaderos, aumento del crédito fiscal para la agricultura ecológica... Los eurodiputados adoptan una serie de enmiendas esperadas por los agricultores





Apoyo a los ganaderos, a la agricultura biológica, teniendo en cuenta los peligros climáticos… Los diputados adoptaron, este viernes 14 de noviembre, una serie de modificaciones esperadas por los agricultores y ampliamente apoyadas por los distintos sindicatos agrícolas, en el marco del examen en primera lectura del proyecto de ley de finanzas para 2026.





• Aumento del crédito fiscal para la agricultura orgánica





La Asamblea Nacional aprobó en la noche del jueves al viernes un aumento del crédito fiscal a favor de la agricultura ecológica, de 4.500 euros actuales a 6.000 euros, y su prórroga por tres años.





El gobierno había propuesto esta extensión en el artículo 10 del texto. Los diputados aprobaron el artículo, modificado mediante dos enmiendas presentadas por dos diputados del PS y ecologistas que elevan el límite del crédito fiscal. El relator general Philippe Juvin (LR) y el gobierno expresaron una opinión desfavorable sobre este aumento.









El copresidente de la Federación Nacional de Agricultura Ecológica (FNAB), Loïc Madeline, dio la bienvenida en un comunicado de prensa “el compromiso mantenido por Madame Annie Genevard”Ministro de Agricultura, y dice que ahora espera que los senadores a su vez apoyen estas medidas.





Este crédito fiscal se aplica a las explotaciones en las que al menos el 40 % de los ingresos proceden de actividades ecológicas certificadas. La ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, precisó que su coste, de 146 millones de euros en 2024, se incrementará en 60 millones en 2026.





• Apoyo a los criadores





También se aprobaron las enmiendas propuestas por diputados de centro y derecha, inspiradas en el FNSEA, el principal sindicato agrícola, que amplían por un año el crédito fiscal para las explotaciones certificadas de alto valor medioambiental (HVE). Esta prórroga costará 13 millones de euros, según Amélie de Montchalin, que se mostró en contra.









Las modificaciones introducidas por LR tienen como objetivo “eximir de impuestos, derechos y gravámenes de cualquier tipo las compensaciones pagadas a los criadores en el contexto de crisis zoosanitarias, sin condiciones vinculadas a la renovación del rebaño”. Llegan en un contexto de crisis sanitaria, ya sea por la enfermedad de la piel grumosa (LCD) en el ganado o por el regreso estacional de la gripe aviar.





• Aumento del límite máximo del ahorro preventivo





La Asamblea Nacional adoptó otras enmiendas respondiendo a una solicitud recurrente de la FNSEA, para aumentar “el límite plurianual de la deducción del ahorro precautorio para responder a la creciente volatilidad de los resultados agrícolas”.





La deducción preventiva del ahorro permite a los agricultores deducir una determinada cantidad de sus beneficios imponibles. Estos ahorros pueden permitirles hacer frente a los peligros climáticos o invertir para modernizar sus operaciones.









Frente al “Recurrencia de amenazas climáticas y su amplitud”este techo “Habrá que aumentar hasta los 250.000 euros, para mantener, en euros constantes, un importe máximo decidido hace unos 15 años”.





• Reducción de costos para la instalación de jóvenes agricultores.





Otra medida, defendida por la derecha y el centro, es la limitación, bajo ciertas condiciones, de la tributación de los beneficios agrícolas que superen la media de tres años. Otro más, promovido de manera idéntica por el MoDem y el PS, reduce los costes relacionados con la instalación de los jóvenes agricultores, teniendo en cuenta la cuestión “importante” de la renovación de las generaciones mientras “Casi uno de cada dos agricultores se jubilará dentro de diez años”.









• Un derecho equivalente a salir





A la izquierda, LFI presentó una enmienda en colaboración con la Confederación Paysanne para ofrecer a los agricultores el equivalente a un derecho de salida, proponiendo “extender y perpetuar el crédito fiscal por gastos de reposición”.