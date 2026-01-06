Garantías de seguridad “robustas”, fuerza multinacional… Lo que la “Coalición de los dispuestos” decidió para Ucrania





Los 35 países del “Coalición de los dispuestos” validado este martes 6 de enero el “Declaración de París” minorista de “garantías de seguridad sólidas para una paz sólida y duradera” en Ucrania, anunció Emmanuel Macron, quien saludó una “convergencia operativa” entre sus miembros. Un anuncio celebrado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.





Estas garantías deben entrar en vigor una vez que se establezca un alto el fuego y con el fin de proteger a Ucrania contra un nuevo ataque de Rusia, que Kiev considera seguro.





• Despliegue de una fuerza multinacional tras un alto el fuego





Las garantías de seguridad que los países mayoritariamente europeos de la coalición planean ofrecer con el apoyo estadounidense tras un hipotético fin de las hostilidades son “La clave para que un acuerdo de paz nunca pueda significar una rendición de Ucrania y que un acuerdo de paz nunca pueda significar una nueva amenaza para Ucrania” por parte de Rusia, explicó Emmanuel Macron durante una rueda de prensa.









Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y Volodymyr Zelensky firmaron una declaración de intenciones sobre el despliegue de una fuerza multinacional “en el aire, los mares, en la tierra” tras un alto el fuego en Ucrania, perspectiva que, sin embargo, sigue siendo lejana. Esta fuerza, en estudio desde hace varios meses, debe “ofrecer una forma de tranquilidad el día después del alto el fuego”declaró Emmanuel Macron.





Sobre France 2, el jefe de Estado aseguró que se trataba de una fuerza para garantizar la paz, mencionando “ varios miles de hombres “. Además, Francia participará en el “ regeneración » del ejército ucraniano.









El Jefe de Estado también anunció la creación de“una célula de coordinación que permitirá integrar plenamente a todos los ejércitos pertinentes y que permitirá la coordinación entre la coalición de voluntarios, los Estados Unidos de América y Ucrania”.





• Participación remota del ejército alemán.





Las tropas alemanas podrían participar en la fuerza multinacional, una vez que se concluya un alto el fuego con Rusia, pero en un país miembro de la OTAN, la vecina Ucrania, declaró Friedrich Merz. “Alemania se comprometerá política, financiera y militarmente. Esto puede incluir, por ejemplo, el envío de fuerzas para Ucrania al territorio vecino de la OTAN después de un alto el fuego”.afirmó la Canciller alemana, tras la reunión en París de la “Coalición de los dispuestos”. Una vez que se llegue a un acuerdo sobre el establecimiento de una fuerza internacional “sostenido” por medios militares estadounidenses, el gobierno y el parlamento “Decidirá sobre la naturaleza y el alcance de la contribución alemana”dijo, añadiendo que por ahora, Berlín “no descartó ninguna opción”.









“Seguramente tendremos que llegar a un acuerdo” para lograr la paz en Ucrania, afirmó la canciller alemana. “Haremos todo lo posible, con tenacidad, realismo y previsión, para lograr el mejor resultado posible, es decir, un alto el fuego estable, una garantía de seguridad sólida y una paz en Europa que una estrechamente a Ucrania y a los europeos y que construiremos juntos”añadió.





• Meloni reitera su negativa a enviar tropas italianas al terreno





La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su parte, dijo que había informado a los aliados europeos de Ucrania y a los enviados estadounidenses que descartaba enviar tropas terrestres italianas. “Reafirmando el apoyo de Italia a la seguridad de Ucrania, como siempre se ha hecho, el presidente Meloni recordó algunos puntos clave de la posición del gobierno italiano sobre la cuestión de las garantías, en particular la exclusión del uso de tropas terrestres italianas”dijo su oficina en un comunicado.





El líder de extrema derecha apoya firmemente a Ucrania, pero ha dicho repetidamente que Roma no enviaría tropas para defender un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.









• Zelensky da la bienvenida a los “documentos sustanciales”





El presidente ucraniano aplaudió el desarrollo de “documentos sustanciales” sobre las garantías de seguridad occidentales para Ucrania. “Es importante que la coalición tenga ahora documentos sustanciales, no sólo palabras”declaró Volodymyr Zelensky, dando la bienvenida “contenido concreto” demostrando una determinación de “trabajar por la seguridad real”.





• Las garantías están “en gran parte finalizadas”, saluda Witkoff





Las garantías para la seguridad futura de Ucrania estaban en “en gran parte finalizado” y hacerles saber a los ucranianos que cuando termine este conflicto, “definitivamente lo será”saludó al emisario de Donald Trump, Steve Witkoff. “Esto no significa que alcanzaremos la paz, pero la paz no sería posible sin los avances logrados hoy aquí”afirmó Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, durante una conferencia de prensa conjunta tras la cumbre de la Coalición.