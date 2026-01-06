convergencia de tractores en París, consultas en Matignon… Actualización sobre la situación





Año nuevo pero mismo enfado. Al mismo tiempo, Sébastien Lecornu recibe desde el lunes a los sindicatos agrícolas. La FNSEA, el principal sindicato agrícola, y la Confederación Paysanne están previstas para este martes 6 de enero en Matignon.









Las reuniones que se produzcan después de la convocatoria “movilización nacional” del FNSEA el domingo, mientras los sindicatos hablaban de, a finales de 2025, un relanzamiento de la movilización de principios de enero. Todavía movilizados contra la gestión gubernamental de la enfermedad de la piel grumosa (LCD) y la firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur pospuesta hasta enero, los agricultores pretenden llegar a París el jueves para demostrar su enfado. Y ello, a pesar de la prohibición de circulación de vehículos agrícolas.





· En Matignon, continúan las consultas





Sébastien Lecornu sigue recibiendo a los sindicatos este martes 6 de enero, después de haber recibido el lunes a los Jóvenes Agricultores (JA) y a la Coordinación Rural. A las 17.30 se espera la presencia de la FNSEA y la Confederación Campesina. y 7 p.m. respectivamente en Matignon, para intentar dar respuestas a las crisis que afectan a la profesión. Fueron invitados una docena de miembros del gobierno.





“ Seguiremos movilizados » contra el acuerdo UE-Mercosur, declaró el presidente de la JA al final de la reunión, anunciando, si el acuerdo se firma como espera la Comisión Europea en los próximos días, una movilización en el Parlamento Europeo el 19 de enero. Sin dar detalles sobre la movilización de los próximos días.













· Promesas consideradas “insuficientes” por los agricultores





Después de las primeras reuniones en Matignon y en el Elíseo en diciembre, el gobierno prometió el viernes “ muchas medidas “, ” durante todo el mes de enero “. Por ahora, los sindicatos consideran todas estas promesas “ insuficiente » responder a las múltiples crisis que enfrenta la agricultura: epizootia de DNC para el ganado, bajos precios del trigo y altos precios de los fertilizantes, amenaza de una mayor competencia de los países latinoamericanos del Mercosur, etc.





La perspectiva de que en los próximos días se firme el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, como desea la Comisión Europea, es un “ tela roja “, para Arnaud Rousseau, “ probablemente (conduzcan a) mayores movilizaciones. Pero en esta etapa, llamamos a acciones en el territorio. “.





“ No nos moveremos hasta que el gobierno responda a nuestras solicitudes. » sobre las dermatosis o el acuerdo con Mercosur, explica Laurence Chanove, coordinador regional de la Coordinación Rural, en la presa al sur de Lyon.





· ¿Tractores camino a París?









En Calais, los tractores y los agricultores habían instalado una barrera filtrante para controlar las mercancías que salían del puerto con el fin de llamar la atención sobre las distorsiones de la competencia entre los productos importados y los productos europeos. Los agricultores de Córcega pudieron “desembarcar del ferry”, Dijo la Coordinación Rural el martes. También partieron convoyes de Dordoña, Landas y Gironda. Más de una treintena de agricultores de la CR de Lot y Garona y un puñado de tractores se reunieron en Cannes, antes de partir hacia París.









La FNSEA, que había lanzado sus tractores para atacar la capital a principios de 2024, hizo sonar el “ movilización nacional » El domingo, que podría dar escala al movimiento, pero sus acciones parecen por el momento locales y no encaminadas hacia grandes movimientos. La cuestión será si el presidente del sindicato recurrirá a salir de Matignon para lanzar los tractores hacia París a pesar de las prohibiciones de viaje.





· Prohibida la circulación de vehículos agrícolas





La circulación de convoyes de tractores y maquinaria agrícola quedó prohibida hasta el jueves en varias regiones de Francia, según decretos prefecturales. Textos hechos públicos después de que la Coordinación Rural, recibida el lunes en Matignon, amenazara con lanzar sus tractores hacia la capital. Pero, según responsables sindicales, otros convoyes de CR han partido en varios departamentos del suroeste.





Después de una relativa tregua, los sindicatos habían advertido que reactivarían en enero la movilización contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que debía firmarse el 12 de enero. Varias carreteras fueron bloqueadas el lunes con tractores, a pesar de las prohibiciones de circulación de maquinaria agrícola, a veces ya vigentes en algunas regiones.









Pero la Coordinación Rural prometió el lunes ir más allá: “ subiremos » usar el « quejas de los agricultores » en París, en un “ pacífico ” Y ” incluso si la mitad tiene que terminar bajo custodia policial “, proclamó Bertrand Vanteau, presidente de la Coordinación Rural, el segundo sindicato agrícola, cuando Matignon se fue.





Estas órdenes de prohibición, “ Esto es bullying, tenemos que pararlo. no somos bandidos “, declaró el presidente de CR47, José Pérez. Pase lo que pase, en algún momento nos iremos. Y no nos vamos a dejar pisotear (…) La única acción es ir a París. (…) Ya sabemos que seguramente nos bloquearán, pero lástima, pasaremos por la fuerza. “, declaró el presidente de CR47, José Pérez.