Autopista A1 bloqueada, varios puertos atacados... Actualización sobre la situación





La ira no disminuye. Los agricultores continúan su movimiento de protesta, iniciado contra la gestión gubernamental de la enfermedad de la piel grumosa y amplificado el viernes por la votación europea a favor de la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur, al que Francia se opuso. Ministro de Agricultura confirmó en BFMTV que el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur podría aplicarse de manera provisional “desde el sábado”, fecha prevista para su firma en Paraguay.





Los sindicatos agrícolas se centran este lunes en varios puntos críticos para el transporte de mercancías: la autopista A1, “el eje viario más transitado” de Francia y varios puertos, incluido Le Havre, el principal puerto de contenedores francés. Las acciones deberían continuar en toda Francia durante toda la semana.





• Presa de filtro A1





A instancias de la Coordinación Rural de Paso de Calais, decenas de agricultores sacaron sus tractores para bloquear, el domingo 11 de enero, hacia las 21:30 horas, el peaje de Fresnes-Lès-Montauban en la A1, al sur de Lille, para controlar las mercancías de los camiones. Los vehículos volvieron a ser autorizados a circular tras la tradicional prohibición de circulación dominical impuesta por ley.









Una elección estratégica, ya que esta carretera es “el eje viario más transitado” del país según su concesionaria, Sanef, y el paso privilegiado entre París y los dos principales puertos de mercancías de Europa, Amberes (Bélgica) y Rotterdam (Países Bajos). Por allí circulan una media de 100.000 vehículos cada día.













También están previstas dos acciones de puntuación de la FDSEA de Paso de Calais y de los Jóvenes Agricultores de Norte-Paso de Calais a partir de las 11.00 horas. Se establecerán dos operaciones de “peaje gratuito” y de control de camiones en el peaje de Herquelingue, en la A16, cerca de Boulogne-sur-Mer, y en el peaje de Setques, en la A26, cerca de Saint-Omer.





• Los puertos de Le Havre y del suroeste, en el punto de mira





En el puerto de Le Havre, unos 150 agricultores con una cuarentena de tractores decidieron inspeccionar todos los camiones para descartar productos alimentarios que no cumplieran las normas impuestas a los productores franceses y europeos. La acción llevada a cabo por los Jóvenes Agricultores de Sena Marítimo por tercer día consecutivo no pretende bloquear la entrada al puerto.









Este lunes comenzaron dos bloqueos en sitios portuarios del suroeste. Una barrera de balas de paja se colocó frente a las instalaciones petroleras en el puerto industrial de La Pallice, cerca de La Rochelle, con una treintena de tractores y unas sesenta manifestantes, a petición de la Coordinación Rural de Charente Marítimo (CR17).









Otros manifestantes anunciaron que bloquearon el lunes por la mañana el centro cerealista de Maïsica, en el puerto de Bayona (Pirineos Atlánticos), una acción llevada a cabo por la Confederación Paysanne, Modef y el sindicato vasco ELB, a pesar de la prohibición de reuniones anunciada por la prefectura.





• La A63 desbloqueada





El centenar de agricultores instalados desde el viernes en la autopista A63 en Bayona (Pirineos Atlánticos) levantaron el bloqueo durante la noche del domingo al lunes, tras negociar con el prefecto, anunció la prefectura.





Los “Ultras de la A63”, como se autodenominaron, acabaron desbloqueando esta importante vía entre Francia y España”, tras la llamada del prefecto para que abandonaran el local sin demora.





El prefecto Jean-Marie Girier, que amenazó con utilizar la fuerza el domingo “Fui personalmente a hablar con el centenar de agricultores presentes, entre las 23.00 y la 01.30. Al final se levantó el bloqueo”sin “degradación”indicó la prefectura de Pirineos Atlánticos en un comunicado de prensa, precisando que el tráfico podría reanudarse en las próximas horas.









• Reuniones por toda Europa





La movilización francesa encuentra ecos en toda Europa. Además de en Francia, se produjeron manifestaciones en Italia, Polonia e Irlanda para protestar contra la firma del tratado entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de consumidores.





Los agricultores franceses, incluidos los Jóvenes Agricultores, están considerando especialmente converger en Bruselas para presionar a Europa. Está prevista una manifestación el 20 de enero en Estrasburgo frente al Parlamento Europeo, que aún podría suspender el Tratado si vota en contra.