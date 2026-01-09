François Mitterrand o esta voz de Francia que debemos volver a escuchar, por Carole Delga





“Podemos elegir entre la ley de la selva y la ley. ¿Qué sería de nosotros si nos negáramos a decidir? La alternativa está ahí: entre quienes quieren la victoria de la ley y quienes toleran los decretos de violencia. » Estas palabras fueron pronunciadas por un Presidente de la República. No el actual, lamentablemente, como reacción a la intervención estadounidense en Venezuela. Sin embargo, pudo y debió permanecer fiel a la doctrina diplomática francesa, vigente desde el general De Gaulle, condenando con la misma fuerza el régimen autoritario de Nicolás Maduro.









Estas palabras son las de François Mitterrand, en 1990, desde el podio de la ONU. Arrojan luz, en el mundo actual, sobre el vibrante homenaje que debemos rendirle con ocasión del trigésimo aniversario de su muerte. No es una cuestión de derechas ni de izquierdas. Pero mucho sobre Francia, su palabra y su peso, hoy y mañana, en un planeta en peligro por los objetivos brutales de los imperios estadounidense, ruso o chino. Un foco de atención muy necesario para mí en un momento en el que ciertos líderes políticos piden un cambio de doctrina, prometiendo a los franceses un nuevo orden mundial regido por la ley del más fuerte.





Siempre es turbulento que vemos el coraje y la determinación de los hombres. François Mitterrand nunca ha comprometido los valores de nuestro país en el escenario internacional. Durante sus catorce años de mandato, su mundo no fue tan diferente del nuestro: desde la confrontación Este-Oeste y el miedo al invierno nuclear de principios de los años 1980 hasta el caótico fin del bloque soviético, la guerra en Europa en la antigua Yugoslavia, los conflictos en el Cercano y Medio Oriente, la lenta y difícil construcción europea… François Mitterrand siempre mantuvo el rumbo que permitió a nuestro país hacer oír su voz, diferente, en el concierto global, porque estaba fundado sobre principios claros desde hacía décadas: el nacional. la independencia, la construcción de una Europa fuerte y soberana, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el derecho internacional, tan queridos para él. Porque, dijo, “para excluir la razón del más fuerte, para impedir que una alianza de los poderosos imponga un orden en el que los demás no se reconocerían, no tengo otra respuesta que la ley”.





Definitivamente hay quienes comentan la actualidad y quienes hacen historia. Desde la conferencia de Cancún donde pidió un reequilibrio Norte-Sur hasta el derecho de intervención humanitaria “ante determinadas situaciones de emergencia, angustia o extrema injusticia” propuesto y aceptado en la ONU, desde su visita a Sarajevo en pleno conflicto hasta su último discurso ante el Parlamento Europeo en enero de 1995 donde reafirmó con fuerza “El nacionalismo es guerra y guerra, no es sólo el pasado, puede ser nuestro futuro”, François Mitterrand hizo historia. Porque actuó con visión y coherencia.

Porque se negó a que la dictadura del momento situara la acción de Francia en el largo plazo, especialmente a nivel europeo. Él, que afirmó antes de su elección en 1981, “Cuando Europa abre la boca es para bostezar”habrá sido el hombre de Verdún tendiendo una mano histórica a Helmut Kohl. El símbolo de una pareja franco-alemana decisiva como motor de la Unión Europea: acelerar la creación de la moneda única tan preciada hoy y reclamar incansablemente “una potencia europea que implicará la defensa y promoción del derecho internacional” ; porque sí, ambos son efectivamente inseparables.





En un momento en el que todo francés está legítimamente preocupado por el destino de nuestro mundo y el lugar de nuestro país, es necesario revisar el legado de François Mitterrand. Francia, con su asiento permanente en el Consejo de Seguridad y su papel clave en Europa, debe seguir haciendo oír su voz única. Desde Ucrania hasta Oriente Medio, desde Irán hasta Sudán, desde América del Sur hasta Groenlandia, puede hacerlo decidiendo permanecer fiel a sí mismo: universalista, patria de los derechos humanos y ciudadanos. Y por eso no callar ni omitir, afirmar el respeto a la ley, trabajar por la paz.