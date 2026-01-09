Cómo los estadounidenses “capturaron” a Maduro en su “fortaleza” en Venezuela





“Literalmente lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. » Donald Trump dijo el sábado 3 de enero que siguió en vivo a las fuerzas estadounidenses que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro. La culminación de una operación meticulosamente preparada desde “meses”explicó con orgullo por su parte el general Dan Cain, jefe del Estado Mayor estadounidense, detallando lo que quiso decir sobre el progreso de la incursión “Absolute Resolve”.









• Espías en Caracas desde agosto





Desde agosto, los agentes de inteligencia estadounidenses vigilan cualquier movimiento del heredero de Hugo Chávez, que según la prensa cambia periódicamente de residencia en medio de crecientes tensiones con Washington. Los servicios secretos querían “comprender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas”resumió el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadounidense.





La misión requirió meses de planificación y ensayos. “meticuloso”. Las fuerzas estadounidenses incluso construyeron una réplica de la casa donde se hospedaba Nicolás Maduro.









El ejército estadounidense estaba listo a principios de diciembre, pero esperó hasta que los acontecimientos “póngase en fila”especialmente en términos de clima. El multimillonario republicano dijo que inicialmente ordenó la misión hace cuatro días, pero esperó buenas condiciones.





• Aviones de combate, drones y helicópteros de “extracción”





Viernes 2 de enero, a las 22:46 horas. En Washington, Donald Trump dio luz verde. “Nos dijo –y se lo agradecemos, señor presidente- ‘buena suerte y buena suerte’”dijo el general Caine. Posteriormente despegaron de bases terrestres y marítimas más de 150 aviones estadounidenses, aviones de combate, aviones de reconocimiento, drones y helicópteros.









Los helicópteros que transportaban la “fuerza de extracción” especial del presidente venezolano partieron en la oscuridad, volando a unas decenas de metros sobre la superficie del océano, añadió el jefe del Estado Mayor. Los aviones de combate proporcionaron cobertura aérea mientras que las capacidades cibernéticas y satelitales de Estados Unidos bloquearon los radares venezolanos.





• Primeras explosiones









“Sabían que íbamos a venir”aseguró Donald Trump, en referencia al aumento de las tensiones en los últimos meses. “Pero fueron completamente abrumados y rápidamente neutralizados”continuó.





Un helicóptero estadounidense fue alcanzado pero pudo regresar a su base. A las 02:01 hora local, los helicópteros aterrizaron en el recinto donde se encontraba Nicolás Maduro.











• Maduro capturado en su “fortaleza”





Donald Trump dijo que siguió los hechos en vivo. Las fotos publicadas por la Casa Blanca lo muestran sentado en una sala de situación improvisada en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el general Caine.









“La miré (la operación) literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”dijo el presidente estadounidense a Fox and Friends, describiendo la residencia de su homólogo venezolano como “una fortaleza”. “Había puertas de acero, había lo que llamamos una habitación segura con acero sólido. No podía cerrar este lugar, estaba tratando de entrar pero lo atraparon tan rápido que no pudo entrar.le dijo a Fox News. Estábamos equipados con potentes sopletes para perforar el acero, pero no los necesitábamos. »





Donald Trump añadió que ningún estadounidense había sido asesinado, afirmando que el líder chavista “podría haber sido” si hubiera intentado resistirse.





• Emoji de bíceps y primera foto de Maduro esposado





“Maduro y su esposa, ambos imputados, se entregaron sin resistencia y fueron puestos detenidos por el Ministerio de Justicia”añadió el general Caine. Están siendo procesados ​​en los Estados Unidos por “narcoterrorismo e importación de cocaína”.





Helicópteros estadounidenses sobrevolaron la costa venezolana a las 3:29 a.m. y la pareja fue llevada a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima. Luego, Donald Trump anunció la operación en Truth Social a las 4:21 a.m., hora de Washington.



















Pocas horas después, el presidente venezolano fue encarcelado en Nueva York junto a su esposa. Deberá comparecer en fecha indeterminada ante un juez estadounidense, para responder en particular por el “narcoterrorismo” y la importación de cocaína a Estados Unidos.