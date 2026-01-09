aquí están los 6 libros seleccionados





Una declaración de amor al bosque, una inmersión post-apocalíptica en un Los Ángeles donde la vegetación ha tomado su lugar hasta enterrar el hormigón, un thriller que nos lleva a los paisajes desolados de las Islas Feroe con el telón de fondo de la caza de ballenas… Las obras seleccionadas para la edición 2026 del Premio de Novela Ecológica, del que “New Obs” es socio, dan testimonio de ello: la crisis climática y los atentados medioambientales de todo tipo siguen inspirando a los escritores.





Copresidido por Lucile Schmid, vicepresidenta de la fundación La Fabrique Écologique, y el escritor Laurent Quintreau, el comité de selección del “PRE”, un premio cuya misión es premiar cada año una obra francófona “que sitúa la ecología en el centro de su trama”, este año se decidió por la siguiente lista:





“Tovaangar” de Céline Minard (Rivages)

de Céline Minard (Rivages) “Las últimas escrituras” por Hélène Zimmer (POL)

por Hélène Zimmer (POL) “Leñador” de Mathias Bonneau (Seuil)

de Mathias Bonneau (Seuil) “La Palmera” de Valentine Goby (Actes Sud)

de Valentine Goby (Actes Sud) “Deja el valle” de Renaud de Chaumaray (Gallimard la blanca)

de Renaud de Chaumaray (Gallimard la blanca) “Grindagráp”de Caryl Férez (Gallimard Série noire)









Desde su creación, el Premio de Novela Ecológica ha premiado a Emmanuelle Pagano por “Safes Riverains” (POL), Serge Joncour por “Chien-Loup” (Flammarion), Vincent Villeminot por “Somos la chispa” (Pocket jeunesse), Lucie Rico por “La canción del pollo sous vide” (POL), Antoine Desjardins por “El índice de los fuegos” (La Peuplade), Annie Lulu por “Paine des Faunes” (Julliard) y Clara Arnaud por “Y pasaréis como vientos locos” (Actes Sud).





La edición de 2025 la ganó Corinne Royer por “Los del lago”, una novela sobre el destino de una familia gitana expulsada por las autoridades de su lugar de vida, destinado a transformarse en una reserva natural protegida.





El premio de 2016 se entregará el 15 de abril de 2026 en el Centre Wallonie Bruxelles de París.