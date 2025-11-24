“Francia y la Unión Europea no estuvieron a la altura”





La COP30 no fue una excepción a la regla. Como en todas las conferencias climáticas de las Naciones Unidas celebradas desde 2003, en Belém se jugaron horas extras: fueron necesarias casi 24 horas adicionales para llegar a un acuerdo entre los 194 estados presentes en Brasil.





Si bien se ha registrado un aumento de los esfuerzos financieros en favor de la adaptación al cambio climático, esta COP sigue siendo muy decepcionante, analiza Anabella Rosemberg, asesora de la Red de Acción Climática, que agrupa a 1.900 ONG.









Apenas firmado, el acuerdo de Belém ya es muy criticado. Monique Barbut, ministra francesa para la Transición Ecológica, habla de un “texto plano” y “sin ambición”. ¿Compartes su análisis?





Anabella Rosemberg. En muchos puntos, este acuerdo es realmente muy decepcionante. El nivel de ambición mostrado por los Estados a la hora de reducir las emisiones de CO2 no es nada bueno. En cuanto a la financiación movilizada para luchar contra el cambio climático, sigue siendo muy insuficiente. En estos dos temas esenciales, ¡nada ha cambiado! Incluso el llamado a triplicar la ayuda financiera para la adaptación a un clima más cálido es desconcertante. Esta promesa resulta muy vaga: no sabemos realmente quién pagará ni sobre qué base se medirá esta triplicación…





¿Podemos llegar a hablar de fracaso?





Prefiero hablar de un callejón sin salida que de un fracaso. Diez años después de la firma del acuerdo de París, las negociaciones sobre el clima se encuentran en un punto muerto. Sobre la mayoría de los temas, empezando por la salida de los combustibles fósiles, el texto firmado en Belém se contenta con decir: “lo discutiremos más tarde”. Esto no es sorprendente después del pobre resultado de la COP29 en materia de financiación el año pasado. Pero es preocupante porque estamos a punto de superar el umbral de 1,5°C de calentamiento.









En este océano de malas noticias, hay, no obstante, satisfacción con la creación del “mecanismo de transición justa” –que la sociedad civil llama “BAM”, por Mecanismo de Acción de Belem. Este avance ha pasado algo desapercibido, pero es importante. Con este BAM se reconoce finalmente la idea de que la lucha contra el cambio climático debe ir de la mano de la justicia social. En concreto, se crea una nueva entidad, que se encargará de garantizar que las políticas ecológicas no dejen a la población al margen de la carretera. Es una victoria que habría sido inimaginable si Estados Unidos hubiera estado presente.





Entonces, ¿la ausencia de estadounidenses es algo bueno?





Esta ausencia es una terrible injusticia: Estados Unidos es el que, en la historia, ha emitido más gases de efecto invernadero. Dada su enorme responsabilidad en el cambio climático, sería preferible que estuvieran allí y siguieran comprometidos con el acuerdo de París para poder rendir cuentas. Pero una vez tomada la decisión de Donald Trump, otros países deben ahora convertir este problema en una oportunidad. Esta COP en Brasil demostró que este no es el camino que se perfila por el momento: muchos países se han mantenido firmes en sus posiciones.





¿Quién es responsable del actual estancamiento?





Todos somos responsables en cierta medida, pero me parece importante subrayar el papel poco constructivo que desempeñan los países desarrollados. Está claro que Francia y la Unión Europea no estuvieron a la altura de las circunstancias. Durante estas dos semanas adoptaron una postura ultradefensiva que no contribuyó en absoluto a acercar las posiciones de cada uno.









Sin embargo, los europeos son los primeros en lamentar que no se haya podido adoptar un texto más ambicioso. En particular, esperaban avances en la liberación de fósiles, algo que sólo se menciona implícitamente en el acuerdo final…





Retóricamente, los europeos se muestran ambiciosos. Pero cuando miramos lo que realmente pusieron sobre la mesa, vemos que no son tanto como afirman, particularmente en la cuestión de la financiación.





Es en este tema clave en el que las COP han tropezado durante varios años, debido a una clara división entre el Norte y el Sur. Por un lado, tenemos países desarrollados, incluida la UE, que continúan invirtiendo en combustibles fósiles mientras piden a los países en desarrollo que hagan más para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, responden que necesitan ayuda para lograrlo. Insisten -con razón- en la responsabilidad histórica de los países ricos, que son los principales responsables del cambio climático. Sin embargo, los europeos cerraron la puerta a cualquier petición sobre este tema desde el inicio de la COP… al tiempo que exigieron más esfuerzos a los países en desarrollo. Esta postura se tensó.









Es fácil para los europeos decir hoy que están decepcionados con el resultado. Pero señalar con el dedo a otros como lo hicieron ciertamente no fue la mejor manera de llegar a un compromiso ambicioso. En ausencia de Estados Unidos, esta COP podría haber sido una oportunidad para forjar nuevas alianzas: por el contrario, dejan a Belém un poco más aislada, con una imagen de “dadores de lecciones”.





El año pasado, durante la COP29 en Bakú, todavía se prometió a los países del Sur una dotación de 300 mil millones de dólares.





Sólo que estos 300 mil millones de dólares están muy por debajo de sus necesidades, estimadas en alrededor de 1,3 billones de dólares. Y todavía no sabemos quién pagará esta factura, cuándo y con qué tipos de financiación…





¿Cómo podríamos superar estas divisiones? Los países europeos destacan que su margen de maniobra presupuestaria se reduce.





Las claves para desbloquear la situación están en los países desarrollados. No podemos pedir a los países del Sur que hagan la transición y aseguren su desarrollo sin ayuda adicional. ¡Especialmente para afrontar un problema del que ellos no son los principales responsables!





Nadie ignora que en estos momentos los países europeos están sufriendo graves restricciones presupuestarias. Pero también sabemos que hay maneras de movilizar dinero adicional, por ejemplo dejando de subsidiar a las empresas de combustibles fósiles, gravando su producción y sus ganancias, o aumentando los impuestos a los ultraricos. Tantas palancas que se niegan a activar por el momento.