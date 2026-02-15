



La familia real británica está cada vez más agitada por el asunto Epstein. Se sospecha que el ex príncipe Andrés le pasó información confidencial al abusador de menores Jeffrey Epstein. Nuevas revelaciones que empujan al rey Carlos III y al príncipe Guillermo a reaccionar, mientras el escándalo sigue dañando la imagen de la realeza.





El rey británico ya había dado un paso histórico hacia su hermano menor Andrés al despojarlo de sus títulos y privilegios reales en octubre de 2025 debido a su proximidad con el criminal sexual Jeffrey Epstein. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” analiza estas nuevas revelaciones que están debilitando la unidad dentro de la familia real.









La policía británica en Windsor dijo el lunes ” examinar “ información según la cual el ex príncipe Andrés pudo haber pasado información confidencial al abusador de menores Jeffrey Epstein, mientras era enviado comercial especial del Reino Unido en 2010.













“Estamos revisando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales”dijo la policía en este comunicado de prensa.





Esta información provino de nuevos correos electrónicos que surgieron en las últimas 24 horas a partir de millones de documentos de los archivos de Epstein publicados a finales de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.









El rey Carlos III es “profundamente preocupado” acusaciones contra su hermano Andrew surgieron del asunto Epstein y es “Listo para ayudar a la policía” si ella se acercara a él, dijo el lunes un comunicado del Palacio de Buckingham.





“Corresponde a Andrew Mountbatten-Windsor responder a las acusaciones específicas, pero si la policía de Thames Valley (que cubre la propiedad de Windsor, nota del editor) se acerca a nosotros, estamos preparados para apoyarlos”.añade el comunicado de prensa del palacio.





En octubre, el rey Carlos III, que este lunes fue criticado brevemente por este escándalo durante un viaje, ya había dado el paso histórico de despojar a su hermano menor de todos sus títulos reales y obligarlo a abandonar su residencia en la propiedad real de Windsor.





El comunicado de prensa de Buckingham enfatiza que “El pensamiento y la compasión de Sus Majestades van hacia las víctimas de todas las formas de agresión”.









El rey y el príncipe Wililam parecen haber escuchado a algunos expertos reales que se han pronunciado en los últimos días. Entre ellos, Ed Owens indicó la semana pasada que el rey debería “distanciate aún más” con Andrew y adoptar un “postura moral”en interés tanto de su reinado como de la monarquía.









Este lunes, el príncipe William también puso fin sin precedentes a su largo silencio sobre el asunto Epstein y sus repercusiones para su tío. Mientras el heredero de la corona se preparaba para realizar una visita de tres días a Arabia Saudita, el Palacio de Kensington emitió un comunicado destacando que William y su esposa Kate estaban “profundamente preocupados por las revelaciones que se suceden”. El comunicado de prensa, sin embargo, no menciona directamente a Andrew.









Porque los correos electrónicos que sugieren que el hermano menor del rey pasó información sobre su trabajo como representante especial para el comercio internacional son sólo la información más reciente que empaña la reputación de Andrew Mountbatten-Windsor.





También surgieron fotografías sin fecha que muestran al ex príncipe arrodillado e inclinado sobre una mujer joven con el rostro redactado, así como correos electrónicos invitando a Epstein a Buckingham para hablar en ” privado “.









Además, mientras Andrew ya había sido acusado de agresión sexual por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo en el caso Epstein, que se suicidó el pasado mes de abril, una segunda mujer afirmó, a través de su abogado, que el financiero la había enviado a Inglaterra en 2010 para tener relaciones sexuales con Andrew en el Royal Lodge. La policía de Windsor ya había indicado la semana pasada que estaba examinando esta información.





La justicia estadounidense también publicó una carta en la que un abogado estadounidense exige, en nombre de un cliente, 250.000 dólares para no revelar nada sobre una noche en West Palm Beach en 2006 durante la cual Epstein y Andrew supuestamente la obligaron a tener sexo a tres bandas. Andrew, que siempre ha negado cualquier comportamiento ilegal, no ha respondido a ninguna de estas acusaciones.