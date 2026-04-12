Francia no tiene petróleo pero tiene electricidad... Y es hora de utilizarla

Al elegir hacer sus anuncios un viernes a primera hora de la tarde, a la hora en que las oficinas se vacían para los aperitivos, el Primer Ministro Sébastien Lecornu no podría haber sido más discreto al poner en marcha un plan de electrificación que, sin embargo, merecía ocupar la primera plana de todos los periódicos.

Tras la consulta, el pasado mes de diciembre, de la tercera Estrategia Nacional Baja en Carbono, que describe una trayectoria de descarbonización para Francia con vistas a alcanzar la neutralidad en 2050, el gobierno anunció la preparación de un plan de electrificación. Y crear una serie de grupos de trabajo temáticos sobre transporte, vivienda e incluso industria. Sectores que emiten especialmente CO 2 .

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio dio un gran impulso a este trabajo, al tiempo que cambió su objetivo. El plan de electrificación anunciado el viernes ya no sólo pretende garantizar la transición energética del país, un proyecto esencial, sino que sigue siendo visto como un conjunto de obligaciones restrictivas y a veces injustas. Ahora debe garantizar nuestra soberanía energética. El castigo de ayer, la garantía de seguridad y poder del mañana.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, escenario que los Estados Unidos no habían previsto, ha vuelto a poner de relieve la hiperdependencia de Europa de los combustibles fósiles importados de Oriente Medio, Argelia o Estados Unidos. Una dependencia ya puesta de relieve por las crisis del petróleo de los años 1970 y que motivó el programa nuclear messmeriano con la construcción de 56 reactores en 15 años (1974-1989). Pero el auge del átomo, aunque ha reducido nuestra dependencia de la electricidad, no ha resuelto el problema de otros usos energéticos, que son más difíciles de electrificar: los coches y camiones han seguido funcionando principalmente con diésel y gasolina, y con gas para alimentar nuestras calderas y nuestras fábricas.

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, al cortar el grifo de gas ruso, fue un recordatorio de que el problema seguía ahí. Pero como parte de la respuesta consistió en compensar el gas ruso faltante con GNL estadounidense, la dependencia cambió sin desaparecer. Los franceses ahora están pagando un alto precio: las importaciones de hidrocarburos le costarán a Francia 64 mil millones de euros en 2024, y en el surtidor, el combustible diesel ha aumentado un 30%, a riesgo de socavar el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos.

Dado que Francia produce electricidad en cantidad, hasta el punto de haber exportado 92,3 TWh en 2025, un récord histórico ligado a la recuperación de la producción nuclear, a la abundante producción renovable y a la caída del consumo interno (-6% respecto al período 2014-2019), es hora de utilizarla. En este sentido, las medidas anunciadas por el Primer Ministro van en la dirección correcta.

Ya están planificando dinero, con una dotación presupuestaria que aumentará de 5,5 a 10 mil millones de euros por año hasta 2030. Por supuesto, no se trata de dinero nuevo, ya que procederá de la reducción del gasto en energías fósiles y de una reasignación de ayudas públicas hacia los usos de la electricidad. Pero se trata de euros gastados sabiamente. Se necesitará más.

En el lado de la calefacción, hay un castigo: el fin de la instalación de calderas de gas en las nuevas construcciones a finales de 2026. Pero esto va acompañado de bonitas zanahorias, que tienen la ventaja de ser a la vez incentivadoras y socialmente orientadas: la electrificación de la calefacción en dos millones de viviendas sociales y el establecimiento de un sistema de arrendamiento social, con miras a instalar un millón de bombas de calor al año hasta 2030.

Este dispositivo fabricado en Francia, cuyos orígenes y virtudes fueron contados por el “New Obs”, y que inspira incluso a Bruselas, se probó por segunda vez en la industria del automóvil en el otoño de 2025, al permitir a los más modestos acceder a 50.000 vehículos a bajo precio. Este se renovará este verano, con 50.000 vehículos para los más modestos y 50.000 vehículos para los conductores pesados ​​(asistentes a domicilio, cuidadores, enfermeras, artesanos, etc.). A lo que hay que sumar las ayudas imprescindibles para la electrificación de los vehículos pesados.

Evidentemente, habrá que perfeccionar estas medidas y alinearlas con las ayudas y los impuestos para que éstos, por ejemplo, dejen de favorecer al gas y los biocombustibles. Lo que exige tener el coraje de imponer estos cambios a los muy poderosos lobbys del gas o de los agrocombustibles.

Pero si se logra el objetivo fijado por el gobierno de pasar del 60% de combustibles fósiles del consumo total francés, hoy al 40% en 2030 y al 29% en 2035, nuestras finanzas y nuestra seguridad se beneficiarán. Y el clima también. Recordemos, sin embargo, que será mucho más fácil de lograr si al mismo tiempo nos esforzamos por lograr la sobriedad. Conduciendo más lento por autopista o no abusando del aire acondicionado este verano, por ejemplo. Una palabra que se ha convertido en un tabú que el Primer Ministro tuvo cuidado de no pronunciar.