Fracaso de las negociaciones de paz en Oriente Medio, regreso de Artemisa II, ley del 1 de mayo… Las cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí tenéis la principal información para recordar del 11 y 12 de abril.

Las maratónicas negociaciones directas celebradas en Islamabad entre Estados Unidos e Irán fracasaron el domingo, dejando dudas sobre el respeto de la tregua de dos semanas que, sin embargo, parecía mantenerse.

Si bien el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviado al lugar, situó la cuestión nuclear en el centro del fracaso de las discusiones, no mencionó explícitamente el estrecho de Ormuz durante una conferencia de prensa. Este paso estratégico para el suministro mundial de hidrocarburos desde el Golfo ha sido bloqueado de facto por Irán desde el inicio del conflicto.

Pero unas horas más tarde, el propio presidente estadounidense anunció una decisión que parece completamente inverosímil. Después de haber obtenido, para sorpresa de todos, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán a mitad de semana, Donald Trump anunció un bloqueo naval estadounidense del mismo estrecho, en respuesta a la negativa “intransigente” de Irán de abandonar sus ambiciones nucleares durante las negociaciones en Islamabad. Una decisión que parece irónica, mientras el presidente estadounidense trabaja desde hace semanas para reabrir esta ruta marítima.

Si bien considera que las discusiones en Pakistán habían ” BIEN “ pasó y eso “La mayoría de los puntos habían sido objeto de acuerdo”el presidente estadounidense afirmó en su plataforma Truth Social que Teherán se había negado a cualquier compromiso en la cuestión nuclear.

Además, reafirmó su disposición a atacar la infraestructura energética de Irán en ausencia de un acuerdo. “Podría acabar con Irán en un día. Podría destruirlo en una hora”.declaró el presidente estadounidense en Fox News.

Respuesta inmediata de la Guardia Revolucionaria iraní: amenazan con atrapar a sus enemigos en una “torbellino mortal” en el Estrecho de Ormuz.

Si el alto el fuego en Irán parece más frágil que nunca, la tregua de Pascua en Ucrania, anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin, fue una tregua sólo de nombre. De hecho, Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente este domingo 12 de abril de haber violado cientos de veces el alto el fuego establecido con motivo de la Pascua ortodoxa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceptó este alto el fuego propuesto por su homólogo ruso, afirmando que su país respondería “uno tras otro” hasta la más mínima de sus violaciones por parte de Rusia.

El Estado Mayor del ejército ucraniano afirmó el domingo por la mañana que las fuerzas rusas habían violado este alto el fuego 2.299 veces. Unos minutos más tarde, el Ministerio de Defensa ruso informó a su vez de 1.971 casos de violaciones de esta medida por parte de tropas ucranianas.

La única señal positiva es que el Estado Mayor ucraniano destacó que no han registrado ningún ataque ruso con drones de largo alcance del tipo Shahed, ningún lanzamiento de bombas guiadas o lanzamiento de misiles, ataques que suelen ser casi diarios en Ucrania.

¿El gobierno cometerá un error el 1 de mayo? Después de un poco de brillo “maniobra” Después de haber llevado al bando presidencial a votar a favor de una moción táctica de rechazo, con la idea de acelerar la adopción de la ley, a través de un comité conjunto (CMP), el Primer Ministro juega ahora al apaciguamiento.

En la izquierda, el jefe del PS, Olivier Faure, amenazó este domingo al gobierno con una moción de censura presentada junto con otros grupos de izquierda sobre esta cuestión laboral.

Los cuatro astronautas estadounidenses y canadienses de la misión Artemis II aterrizaron sin dificultades el sábado por la mañana frente a la costa de California, coronando una misión de prueba alrededor de la Luna perfectamente ejecutada por la NASA medio siglo después del Apolo.

Partiendo el 1 de abril desde Florida, Reid Wiseman y sus compatriotas Christina Koch y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen se han aventurado en el espacio más lejos que cualquier ser humano antes que ellos. Recuperan cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972, así como fotografías impresionantes de la Tierra y la Luna. como puedes ver en nuestro carrusel en Instagram a continuación.

Después de un descenso que le llevó a superar los 39.000 km/h, su nave, llamada “Orion”, logró aterrizar a menos de 2 km del lugar previsto, frenada por enormes paracaídas, a las 17h07, hora local (es decir, las 02h07 del sábado, hora de París), en el minuto previsto por la agencia espacial estadounidense.

Este es el otro tema delicado para la izquierda en los últimos días. Varios cientos de personas se manifestaron el domingo 12 de abril por la tarde en París contra la propuesta de ley Yadan, destinada a contrarrestar “formularios renovados” de antisemitismo pero denunciado por sus detractores como un ataque a la libertad de expresión.

Como parte del marco más amplio de movilización a favor de los palestinos, una procesión que portaba banderas palestinas, libanesas e iraníes salió del Jardin des Plantes con una pancarta a la cabeza que proclamaba “¡Sanciones contra Israel!” ¡No contra nosotros! »

Apoyado por la diputada Caroline Yadan (Renacimiento), elegida entre los franceses residentes en el extranjero, incluido Israel, el texto pretende reforzar la represión de los delitos de provocación y apología del terrorismo, prohibiendo, por ejemplo, su presentación como acto de resistencia.

Si bien el proyecto de ley deberá ser examinado por la Asamblea Nacional los días 16 y 17 de abril, la izquierda se opone mayoritariamente y Modem ha expresado sus reservas. Una petición en línea que lo denuncia ha reunido hasta la fecha más de 660.000 firmas ciudadanas.