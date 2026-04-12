El Líbano anuncia conversaciones con Israel el martes en Washington: lo que sabemos

La presidencia libanesa anunció la tarde del viernes 10 de abril que el martes 14 de abril se celebraría una reunión con Israel en Washington para discutir un alto el fuego en la guerra que asola el país desde principios de marzo, aunque Israel se niega a negociar con Hezbollah.

El día anterior, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dado luz verde a “negociaciones directas” entre los dos países que han estado en guerra durante décadas. Pero Israel dijo el viernes que no dialogaría con el movimiento proiraní Hezbolá durante las conversaciones. Durante una reunión con su homólogo libanés destinada a organizar estos debates, el embajador israelí Yechiel Leiter “Se negó a discutir un alto el fuego con la organización terrorista Hezbollah”dijo en un comunicado de prensa.

El diputado de Hezbolá, Hassan Fadlallah, reafirmó este sábado la negativa del movimiento libanés proiraní a dirigir las negociaciones entre el Líbano e Israel, un día después del anuncio de la presidencia libanesa de la celebración de una reunión la próxima semana en Washington entre representantes de los dos países. Estas negociaciones son “una violación flagrante del pacto (nacional), la Constitución y las leyes libanesas” Y “Exacerban las divisiones internas en un momento en que el Líbano necesita más que nunca solidaridad y unidad interna para enfrentar la agresión israelí”declaró el diputado en un comunicado de prensa.

Tras la entrada en vigor el miércoles del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Israel sostuvo que Líbano no estaba incluido en ese acuerdo, desde que intensificó sus ataques contra el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Teherán. El miércoles, los ataques masivos israelíes mataron a 357 personas e hirieron a 1.223, según un nuevo informe del Ministerio de Salud, que añadió que era provisional. Continúan las operaciones de búsqueda entre los escombros. “una gran cantidad de restos humanos” requiriendo pruebas de ADN.

El ejército israelí afirmó haber “eliminó a más de 180 miembros” Hezbollah en estos ataques, lanzados sin previo aviso en zonas residenciales densamente pobladas de la capital. Trece miembros de las fuerzas de seguridad libanesas también murieron el viernes en Nabatiyé, en el sur del país, en nuevos ataques dirigidos al complejo administrativo del centro de la ciudad.

“Esta dolorosa pérdida sólo fortalece nuestra determinación de lograr un alto el fuego que proteja al Líbano y a nuestro pueblo en el sur”reaccionó el primer ministro Nawaf Salam. El presidente Joseph Aoun pidió a la comunidad internacional que “asumir sus responsabilidades para poner fin a las repetidas agresiones israelíes”.

Un total de 1.953 personas han muerto por los bombardeos israelíes y más de 6.300 han resultado heridas desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, según las autoridades libanesas. Israel afirma tener “desmantelado” Durante el período, más de 4.300 infraestructuras de Hezbollah y mataron a más de 1.400 combatientes del grupo chiita durante ataques y operaciones terrestres en el sur del Líbano. Hezbolá no ha comunicado sus pérdidas desde el inicio del conflicto.

En un mensaje difundido por el canal del grupo, al-Manar, el líder del movimiento Naïm Qassem pidió a los funcionarios libaneses que “dejen de hacer concesiones gratuitas” a Israel, antes de las conversaciones previstas entre los dos países. En “toma represalias” a “crímenes sangrientos” de Israel, Hezbolá anunció el viernes que había lanzado misiles contra una base naval militar en la ciudad de Ashdod, en el sur de Israel, así como ataques con cohetes contra el norte del país. El ejército israelí registró una treintena de disparos realizados desde el Líbano y sólo informó de daños materiales.