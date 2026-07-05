Distancia y respiración. Tuvimos que mantener la calma la noche del sábado al domingo 5 de julio durante el partido entre la selección francesa y la selección de Paraguay. Gracias a un penalti de Kylian Mbappé, los ‘bleus’ lograron salir victoriosos de este horrible partido que nos recuerda que hay deportes más bonitos que el fútbol, ​​como el surf, que nos permite trabajar la respiración y el distanciamiento fundiéndonos con un elemento natural. ¡Vamos, todos al agua! Lo siento, nos estamos dejando llevar. Aquí está el informe de Trump sobre la Copa del Mundo.

Francia venció a la selección de Paraguay (1-0) el domingo en Filadelfia gracias a un penalti de Kylian Mbappé. Los hombres de Didier Deschamps sufrieron ante este equipo que durante 90 minutos siguió multiplicando las provocaciones, los golpes traicioneros, la violencia y el antijuego. Por no hablar de un árbitro completamente loco. En una palabra: infierno. Un infierno que recordó al Francia-Paraguay de 1998 (1-0). “Pensaban que íbamos a venir a jugar con esmoquin, a hacer cosas bonitas, a hacer uno-dos. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio, e incluso en eso éramos mejores que ellos”reaccionó tras el partido Kylian Mbappé, ahora autor de siete goles en la competición.

Aunque habían sido advertidos por DD, algunos jugadores quedaron desconcertados por el “estilo” paraguayo. “ Nunca había visto un partido así, con tantos puñaladas y puñaladas por la espalda. Fue complicado”explicó por su parte Bradley Barcola. Francia está ahora en cuartos de final y se enfrentará a Marruecos, que venció a Canadá (3-0). Una media de 12,2 millones de espectadores vieron la victoria del equipo francés en la M6. “un récord histórico de audiencia” después de las 23 horas, según el canal.

El “estilo” de juego paraguayo no dejó de provocar reacciones el mundo del fútbol. Empezando por los exjugadores de la selección de Francia. “Nos podrían haber noqueado”dijo el consultor del “Team”, Bixente Lizarazu. Los medios extranjeros también comentaron sobre este partido. “Paraguay buscó pelea, pero terminó siendo sólo una molestia”escribe el “Guardián”. “Lo que hizo Paraguay esta noche no fue intentar burlar a su oponente, sino querer demolerlo. Es sorprendente que los palcos fueran para los franceses. Y afortunadamente no hubo heridos”.comentamos sobre RTS en Suiza. El arbitraje de Ilgiz Tantashev también provocó muchas reacciones. El diario deportivo español “As” menciona un “escándalo”hablando de un “arbitraje incomprensible”.

Fifpro advierte sobre acoso online a jugadores. En plena Copa del Mundo, Fifpro, el sindicato mundial de jugadores profesionales, pidió el sábado tomar medidas concretas para proteger a los jugadores del acoso, a menudo racista, al que son sometidos. “A lo largo del torneo, los jugadores fueron sometidos a abusos tanto en línea como en persona, muchos de los cuales fueron de naturaleza racista y discriminatoria. Actos de intimidación y hostilidad tuvieron lugar fuera del campo”denuncia Fifpro, para quien estos incidentes “no están aislados”.

“Los responsables de estos actos deben estar sujetos a sanciones significativas y actores como las fuerzas del orden, las plataformas de redes sociales, los medios de comunicación, los simpatizantes y la sociedad civil deben asumir un compromiso colectivo para revertir esta tendencia”pregunta Fifpro.

Se espera al pequeño Donald Trump en la recepción. El presidente estadounidense aún no ha puesto un pie en un estadio para asistir a un partido del Mundial de 2026. “Contra todas las expectativas, Trump hasta ahora ha sido prácticamente invisible durante los 22 días y 82 partidos jugados”. señaló el director deportivo del “Guardián” hace unos días. Bueno, es cierto que este fin de semana tuvo una pequeña excusa.

Al término de un 250 aniversario perturbado por las condiciones meteorológicas en Washington, Donald Trump trenzó el sábado los laureles de Estados Unidos. “obra maestra de la historia de la humanidad” según él, y renovó sus ataques contra sus oponentes políticos, calificados de “comunistas”.

Terminado poco antes de medianoche, el discurso de Donald Trump se retrasó una hora y media después de que el centro comercial tuviera que ser evacuado debido a una tormenta. Previamente, el presidente estadounidense -que hizo todo lo posible para transformar este aniversario de Estados Unidos en una celebración de sí mismo- había afirmado en su plataforma Truth Social que pronunciaría su discurso “pase lo que pase”. “No voy a dejar que un poco de lluvia arruine nuestro 250 aniversario”escribió, quien había prometido el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo: 850.000 cohetes durante 40 minutos. Para ello, Francia puede contar con un hombre: Michael Olise.