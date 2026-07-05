Vuelta de la ola de calor, aniversario de Estados Unidos, victoria de los Bleus ante Paraguay… Las cinco cosas para recordar del fin de semana

El regreso de la ola de calor, el cumpleaños de Estados Unidos y la victoria de Francia ante Paraguay en el Mundial… ¿Recibiste alguna novedad este fin de semana? Aquí están los cinco datos que debe recordar.

El calor ha vuelto a Francia. Este fin de semana, siete departamentos del sur fueron puestos en alerta naranja por ola de calor, mientras que el termómetro marcaba localmente hasta 40°C. Vigilancia unida a riesgo ” alumno “ tiene “muy alto” de incendios forestales, provocados por el aumento constante de las temperaturas, los fuertes vientos y la sequedad de los suelos.

Después de un gran incendio en Aude y Hérault el jueves, el sábado se produjo otro en los Pirineos Orientales. El incendio siguió creciendo rápidamente a lo largo de la jornada del domingo, cubriendo casi 1.500 hectáreas. Se decidirá el mantenimiento o no de la tercera etapa del Tour de Francia, que finalizará el lunes en el departamento “al final del día”declaró el prefecto de Bouches-du-Rhône.

Según las asociaciones, en nombre de la lucha contra la violencia sexual y para exigir una ley integral, se organizaron no menos de 110 manifestaciones en toda Francia. Un nuevo paso para la coalición que organiza manifestaciones ante el Ministerio de Justicia en París y ante los tribunales franceses todos los lunes desde el asunto Lyhanna. En París, desde donde partió la procesión desde la Bastilla hacia la Nación, estaban presentes 100.000 personas según los organizadores, 6.440 según la jefatura de policía.

En el resto de Francia, en Lille, Toulouse y Nantes, 10.700 personas participaron en las manifestaciones, según fuentes policiales. En las procesiones, muchas mujeres, niños, pero esta vez también hombres, acudieron para exigir una ley integral. Un texto que permitiría combatir eficazmente la violencia sexual contra mujeres y niños, desde la prevención hasta el tratamiento legal.

El “nuevo mundo” se está volviendo viejo. Este fin de semana, la primera potencia mundial celebró el aniversario de su Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio de 1776. En condiciones meteorológicas desfavorables: una ola de calor extremo azotó el este de Estados Unidos, donde el termómetro subió a 39,4°C en Washington, un récord hasta la fecha. Entonces estalló una tormenta.

Lo que no impidió que el presidente del país, que había prometido el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo, brillara con todos sus excesos. Felicitándose repetidamente por su gestión del país y afirmando la grandeza de América. Además, Donald Trump rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Caracterizar a los Estados Unidos como “obra maestra de la historia de la humanidad”.

Francia venció a la selección de Paraguay (1-0) en octavos de final el domingo en Filadelfia, gracias a un penalti de Kylian Mbappé. Durante un partido de alta tensión. Durante 90 minutos, los Bleus tuvieron que soportar: provocaciones, golpes traicioneros, violencia y antijuego por parte del equipo contrario. Bajo la mirada de un árbitro claramente abrumado.

Pero el equipo francés estuvo a la altura del desafío. “Pensaban que íbamos a venir a jugar con esmoquin, a hacer cosas bonitas, a hacer uno-dos. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio, e incluso en eso éramos mejores que ellos”reaccionó tras el partido Kylian Mbappé, ahora autor de siete goles en la competición.

La estrella del pop Taylor Swift y el futbolista estadounidense Travis Kelce están casados, anunció el viernes el portavoz de la cantante, confirmando rumores que circulaban desde hacía semanas y que fueron objeto de millones de euros en apuestas online en sitios especializados (pero no accesibles en Francia). Por la tarde, un gran número de vehículos con cristales tintados descendieron por el Madison Square Garden de Nueva York, transportando a unos mil invitados, según la prensa.

Mezcla de exceso y secretismo, las bodas han sido descritas como “boda del siglo” o “boda real” por observadores. Se desconoce el coste de las festividades pero la revista “Forbes” calcula que supera los 20 millones de dólares. Una noticia menos anecdótica de lo que parece, en plena ola de calor y en un mundo occidental donde las brechas de riqueza no hacen más que aumentar. Como explicamos en este post sobre rompedores de humor.