Flotilla para Gaza: los abogados de los franceses detenidos denuncian la inacción de París y presentarán una denuncia por “detención arbitraria”

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 17:04 horas,

actualizado el 3 de octubre de 2025 a las 5:45 p.m. Lectura: 2 min.







Los abogados de 35 franceses que habían abordado la flotilla internacional de ayuda a Gaza, interceptada por las fuerzas israelíes, anunciaron este viernes 3 de octubre que querían presentar una denuncia por “detención arbitraria” y denunció la inacción de las autoridades francesas. “No tenemos noticias ni ningún vínculo con estos 35 connacionales” Los franceses, que habían encargado abogados para representarlos, declararon en una conferencia de prensa Mmi Anouck Michelin, que los defiende con Mmi Rafael Kempf, Mmi Romain Ruiz y M.mi Chirinne Ardakani.









El portavoz del Quai-d’Orsay afirmó que el “La protección consular comenzó anoche, esta mañana. (Viernes)con las primeras visitas del cónsul general y del embajador de Francia a nuestros nacionales ». “Están en contacto con 36 connacionales y sus familiares”añadió Pascal Confavreux, indicando que los detenidos fueron trasladados a la prisión de Ktziot desde el puerto de Ashdod.





Según mmi Ardakani, miembros de la flotilla “tenía el objetivo perfectamente legítimo, legal y pacífico de transportar alimentos y medicinas a la población de Gaza en un contexto genocida”. Sus abogados, que critican a las autoridades consulares por no darles noticias, pretenden presentar una denuncia por “secuestro de barco” Y “detención arbitraria”. Estos franceses “están detenidos hoy en Israel a pesar de que Israel (n / A) ningún título que les permita ser privados de su libertad”subrayado Mmi Kempf.





El portavoz del Quai-d’Orsay justificó la falta de contacto con los abogados por el hecho de que el ” prioridad “ de las autoridades consulares francesas iba a ser “en contacto con los nacionales y sus familias”.





Francia “incumple sus obligaciones internacionales”





Los abogados también piden a Francia que se sume al procedimiento iniciado a finales de diciembre de 2023 por Sudáfrica sobre la situación en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este último pidió, en enero de 2014, a Israel que impidiera cualquier posible acto incluido en el ámbito de aplicación de la ley. “genocidio”advirtiendo contra un “riesgo real e inminente” de “daño irreparable” para los palestinos. Israel rechaza la acusación de genocidio.





Al no prestar asistencia a los franceses embarcados en la flotilla, Francia “incumple sus obligaciones internacionales” Y “es cómplice de violaciones de derechos humanos” por Israel, dijo Mmi Romain Ruiz.









El jueves en Copenhague, el presidente Emmanuel Macron pidió a las autoridades israelíes que “respeto” derecho internacional relativo a la flotilla y garantizar que los franceses a bordo de los barcos estén “protegido”.





La flotilla Global Sumud, compuesta por 45 barcos, entre los que había políticos y activistas, salió de España en septiembre con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel al territorio palestino en guerra, azotado por la hambruna según la ONU.





El miércoles por la noche, la marina israelí comenzó a interceptar los barcos después de advertir a las tripulaciones que estaban entrando en aguas que Israel reclama control. Más de 400 activistas a bordo de 41 barcos de la flotilla fueron arrestados durante una operación que duró unas doce horas, informó el jueves por la noche un funcionario israelí. El viernes por la mañana, la flotilla de Gaza anunció que su último barco en ruta hacia el territorio palestino había sido “interceptado”.